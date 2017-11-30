Рептилоид? Не?

«Заминировавший» УФСБ РФ по Липецкой области мужчина - то ли под кайфом, то ли под наркотой, то ли вообще гуманоид.

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня в Липецке случилось громкое ЧП: у входа в региональное управление ФСБ был обнаружен подозрительный предмет.



К месту находки тут же были стянуты сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи, медики. Полиция оцепила тротуар по улице Советской, а чекисты, проверив записи камер уличного наблюдения, вычислили мужчину, который оставил у входа полиэтиленовый пакет.



Через десять минут по разосланным ориентировкам полицейские нашли того самого мужчину. Но для контакта он оказался недоступен, так как говорил лишь на понятном ему одному языке. При нем также не было никаких устанавливающих личность документов.