Происшествия

56 минут назад

Рептилоид? Не?

18 1760
#минирование
1
Рептилоид? Не?

«Заминировавший» УФСБ РФ по Липецкой области мужчина - то ли под кайфом, то ли под наркотой, то ли вообще гуманоид.

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня в Липецке случилось громкое ЧП: у входа в региональное управление ФСБ был обнаружен подозрительный предмет.

К месту находки тут же были стянуты сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи, медики. Полиция оцепила тротуар по улице Советской, а чекисты, проверив записи камер уличного наблюдения, вычислили мужчину, который оставил у входа полиэтиленовый пакет.

Через десять минут по разосланным ориентировкам полицейские нашли того самого мужчину. Но для контакта он оказался недоступен, так как говорил лишь на понятном ему одному языке. При нем также не было никаких устанавливающих личность документов.
18 1760
#минирование
1

Комментарии (18)

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Как гость
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03

1 минуту назад
Из психушку отпустили погулять ,вот он и наведался к кровавым гбшникам
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Луховому

6 минут назад
Грех, большой, над убогим человеком глумиться
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Баба Рая

6 минут назад
Что не видно что ли,человек явно болен.Какой из него минёр?(
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Луховом у

7 минут назад
Грех, большой, над убогим человеком издеваться
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срочно

18 минут назад
надо вызвать MiB
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РжуНимагу

18 минут назад
20 декабря близко-близко, Тебе и так дадут чёнить☺
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Animal Planet

21 минуту назад
Эту речь даже произвести нельзя,одно из двух или это нарик обдолбанный или у него с горлом что-то.
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Animal Planet

25 минут назад
Блин,с какими дебилами приходиться работать :)))
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гость

27 минут назад
Хоть у кого то все в порядке
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8

28 минут назад
клоуны
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