Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя планировали продавать под известными брендами
Общество
225
33 минуты назад
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Липчан попросили приютить белгородские семьи с детьми с расстройствами аутического спектра (РАС).
За поддержкой с переездом из обстреливаемого региона обратились уже 20 семей, запрос растет. Как пояснила руководитель фонда Наталья Злобина, особенность в том, что семьям с детьми, имеющими тяжёлые формы аутизма, нужно отдельное жильё — на одну семью одна квартира. Сожительствовать с посторонними людьми дети не смогут. Также сложностью в подборе жилья становятся домашние питомцы.
Отклики уже поступили из Краснодара, Подмосковья, Уфы, Волжского, Калуги, Петербурга. На сегодняшний день несколько семей с особенными детьми уже нашли временный приют в Краснодаре, Орле, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Некоторые семьи хотели бы временно обосноваться как можно ближе к родному дому — в Липецке или Воронеже. Фонд организовал сбор, чтобы оказывать адресную финансовую помощь с арендой и транспортными расходами. Поддержать семьи особенных переселенцев можно на сайте фонда: в поле «имя, фамилия» нужно указать — «помощь Белгороду», или на странице организации во «ВКонтакте».
0
0
0
3
0
Комментарии