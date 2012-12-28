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33 минуты назад

Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода

Липчан попросили приютить белгородские семьи с детьми с расстройствами аутического спектра (РАС). 

С такой просьбой обратился белгородский благотворительный фонд «Каждый особенный» к жителям Орла, Тулы, Воронежа, Курска, Иванова и Липецка. Фонд «Каждый Особенный» помогает семьям, в которых воспитываются дети с расстройствами аутического спектра. Помощь нужна с поиском или предоставлением временного жилья. 

За поддержкой с переездом из обстреливаемого региона обратились уже 20 семей, запрос растет. Как пояснила руководитель фонда Наталья Злобина, особенность в том, что семьям с детьми, имеющими тяжёлые формы аутизма, нужно отдельное жильё — на одну семью одна квартира. Сожительствовать с посторонними людьми дети не смогут. Также сложностью в подборе жилья становятся домашние питомцы. 

Отклики уже поступили из Краснодара, Подмосковья, Уфы, Волжского, Калуги, Петербурга. На сегодняшний день несколько семей с особенными детьми уже нашли временный приют в Краснодаре, Орле, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Некоторые семьи хотели бы временно обосноваться как можно ближе к родному дому — в Липецке или Воронеже. Фонд организовал сбор, чтобы оказывать адресную финансовую помощь с арендой и транспортными расходами. Поддержать семьи особенных переселенцев можно на сайте фонда: в поле «имя, фамилия» нужно указать — «помощь Белгороду», или на странице организации во «ВКонтакте».

Белгород
обстрелы
аутизм
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