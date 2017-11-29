Происшествия

46 минут назад

ЧП в 49-й школе считают симуляцией

11 1555
#госпитализация детей
ЧП в 49-й школе считают симуляцией

В мэрии говорят о желании школьников сорвать уроки.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня в больницу были госпитализированы семь учеников 49-й школы Липецка.

Изначально предполагалось, что восьмиклассники стали жертвой воздействия мобильного приложения, использованного школьников во время обеда. Однако сейчас в мэрии предполагают, что дети просто симулировали симптомы оглушения ультразвуком.

- Врачи не обнаружили у госпитализированных детей никаких симптомов, свидетельствующих о том, что они подверглись воздействию каких-то внешних факторов. Медики все больше склоняются к версии о том, что дети придумали всю эту историю, чтобы сорвать занятия в школе, - сообщил GOROD48 наш источник в администрации города.

Кстати, в Роспотребнадзоре сразу же после ЧП пришли к такому же выводу.   
11 1555
#госпитализация детей

Комментарии (11)

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Полина

2 минуты назад
Это как с массовыми "заминированиями" липецких ТЦ....что-то мне подсказывает, что ещё не один подобный заголовок мы увидим с различием только в номере школы. Какая-то эпидемия ультразвука. Если и было где-то какое-то внешние воздействие пусть от этого приложения, то это в самом первом случае в Ссёлках. А далее школьники увидели заголовок и теперь повсеместно под это дело будут уроки срывать....сочувствую службам, которых подключают к этим дурацким расследованиям несуществующих инцидентов....
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лИПЕЦК

5 минут назад
Ждем аналогичных случаев и из других школ, поспешайте!
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Водятел

9 минут назад
Вот это правильно. И в Сселках тоже самое. На.эра что то придумывать.
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мнение

10 минут назад
Скорее всего сообщением о симулировании, хотят сгладить массовые вспышки желающих про экспериментировать. Ведь любопытство детей может довести до печального.
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Анастасия Блудюкина

13 минут назад
Я так и думала!!! лохи совсем зарвались! зачинщика найти и отчислить! остальные сразу сами выздоровят! в предыдущей школе тоже 100 симуляция! гадов разоблачить и наказать
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123

15 минут назад
Совсем темный народ в деревне Липецк... Шаманиха детей травит уже в открытую, а народу левые версии про ультразвук из телефона подкидывают, чем абсурднее версия, тем народ быстрее в нее верит... классика пропаганды
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шило в мешке не утаишь

17 минут назад
перед Минздравои и Москвой надо как то отчитываться что все ОК. только эти эпидемии будут продолжаться снова и снова и тогда надо давать конкретные ответы а не корпоративное забалтывание ситуации.
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Сергей 13

25 минут назад
Логика, Вы в школе учились?И в 80-х никакого труда это не составляло,а ныне,с развитием интернета это как два пальца оросить,тем более они же дети.
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Логика

32 минуты назад
ладно симулировали шум в ушах..а давление в 140/120 как симулировать можно?
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Ольга

33 минуты назад
Ну начинают свой зад прикрывать. А давление артериальное дети способом внушения себе повысили?
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