ЧП в 49-й школе считают симуляцией

В мэрии говорят о желании школьников сорвать уроки.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня в больницу были госпитализированы семь учеников 49-й школы Липецка.



Изначально предполагалось, что восьмиклассники стали жертвой воздействия мобильного приложения, использованного школьников во время обеда. Однако сейчас в мэрии предполагают, что дети просто симулировали симптомы оглушения ультразвуком.



- Врачи не обнаружили у госпитализированных детей никаких симптомов, свидетельствующих о том, что они подверглись воздействию каких-то внешних факторов. Медики все больше склоняются к версии о том, что дети придумали всю эту историю, чтобы сорвать занятия в школе, - сообщил GOROD48 наш источник в администрации города.



Кстати, в Роспотребнадзоре сразу же после ЧП пришли к такому же выводу.

