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сегодня, 17:06
На НЛМК стартовали конкурсы профессионального мастерства
На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали конкурсы профессионального мастерства. В этом году определят лучших среди горновых, электриков, машинистов, лаборантов, слесарей, водителей и специалистов других рабочих профессий. Всего запланировано провести около 40 конкурсов.
— Это непередаваемый и очень ценный опыт, который невозможно получить, не участвуя в конкурсе, или в других активностях. Проверка себя, своего мастерства и сил. Рад, что у меня была такая возможность и, конечно, рад победе! — поделился впечатлениями Владислав Пеньков.
В 2023 году в конкурсах профессионального мастерства приняли участие более двух тысяч сотрудников НЛМК. Из них 146 стали победителями. Все они получили корпоративные награды, звания «Лучший по профессии-2023», а также возможность продемонстрировать свои навыки в соревнованиях регионального и федерального уровня.
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