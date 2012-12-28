На НЛМК стартовали конкурсы профессионального мастерства

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали конкурсы профессионального мастерства. В этом году определят лучших среди горновых, электриков, машинистов, лаборантов, слесарей, водителей и специалистов других рабочих профессий. Всего запланировано провести около 40 конкурсов.

Первыми в этом году соревновались горновые доменной печи. Из сорока сотрудников только 20 вышли в финал, где им нужно было прожечь кислородом трубу забитую леточной массой. Это тонкая работа, где нужен высокий уровень профессионализма. По итогам конкурса лучшим по профессии признали горнового Доменного цеха №1 Юрия Кирюшкина, второе место присудили горновому этого же цеха Алексею Шишкуну, а третье место получил горновой доменного цеха №2 Денис Лапошко. В отдельной номинации «Лучший молодой специалист» победил горновой Доменной цеха №1 Владислав Пеньков.— Это непередаваемый и очень ценный опыт, который невозможно получить, не участвуя в конкурсе, или в других активностях. Проверка себя, своего мастерства и сил. Рад, что у меня была такая возможность и, конечно, рад победе! — поделился впечатлениями Владислав Пеньков.В 2023 году в конкурсах профессионального мастерства приняли участие более двух тысяч сотрудников НЛМК. Из них 146 стали победителями. Все они получили корпоративные награды, звания «Лучший по профессии-2023», а также возможность продемонстрировать свои навыки в соревнованиях регионального и федерального уровня.