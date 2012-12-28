Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Горбатый мост перекрывается полностью
Общество
58-летний липчанин госпитализирован со страшным обморожением
Здоровье
Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Общество
31-летний липчанин набросился на мать, а потом забил вступившегося за нее отчима
Происшествия
Липецкая вечЁрка: расчленение из-за квартиры, новые условия призыва и погодные сюрпризы
Общество
На чаплыгинской трассе опрокинулся «КамАЗ»
Происшествия
39 иностранцев выпроводили из Липецкой области и из страны
Общество
Напавший на 11-летнюю девочку по дороге из школы мужчина выслушал приговор
Происшествия
20-летняя девушка попалась с «солью»
Происшествия
В Данкове погибла пожилая пара, спаслись женщина и трое детей
Происшествия
Читать все
Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Общество
Ельчанка перевела мошенникам 2 292 750 рублей
Происшествия
Напавший на 11-летнюю девочку по дороге из школы мужчина выслушал приговор
Происшествия
По ДТП на переходе через Краснозаводскую возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Липецкой области ночью температура опустится до 0 градусов
Погода в Липецке
В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений
Общество
Почтальона обвиняют в присвоении причитающейся пенсионерке выплаты в 42 тысячи рублей
Происшествия
В Липецком районе мужчина задолжал по алиментам на содержание дочери 870 000 рублей
Общество
На НЛМК стартовали конкурсы профессионального мастерства
НЛМК Live
Из салона незакрытой «Мазды» украли вещей на 16 800 рублей
Происшествия
Читать все
НЛМК Live
57
сегодня, 17:06

На НЛМК стартовали конкурсы профессионального мастерства

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали конкурсы профессионального мастерства. В этом году определят лучших среди горновых, электриков, машинистов, лаборантов, слесарей, водителей и специалистов других рабочих профессий. Всего запланировано провести около 40 конкурсов.

Первыми в этом году соревновались горновые доменной печи. Из сорока сотрудников только 20 вышли в финал, где им нужно было прожечь кислородом трубу забитую леточной массой. Это тонкая работа, где нужен высокий уровень профессионализма. По итогам конкурса лучшим по профессии признали горнового Доменного цеха №1 Юрия Кирюшкина, второе место присудили горновому этого же цеха Алексею Шишкуну, а третье место получил горновой доменного цеха №2 Денис Лапошко. В отдельной номинации «Лучший молодой специалист» победил горновой Доменной цеха №1 Владислав Пеньков. 

— Это непередаваемый и очень ценный опыт, который невозможно получить, не участвуя в конкурсе, или в других активностях. Проверка себя, своего мастерства и сил. Рад, что у меня была такая возможность и, конечно, рад победе! — поделился впечатлениями Владислав Пеньков.

В 2023 году в конкурсах профессионального мастерства приняли участие более двух тысяч сотрудников НЛМК. Из них 146 стали победителями. Все они получили корпоративные награды, звания «Лучший по профессии-2023», а также возможность продемонстрировать свои навыки в соревнованиях регионального и федерального уровня.

конкурс
0
0
0
0
0
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru