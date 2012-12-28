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В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений
Общество
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сегодня, 16:54
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В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений
Государственный инспектор управления экологии обнаружил в непосредственной близости от поверхности пруда трубу, из которой вытекала прозрачная жидкость.
Государственный инспектор управления экологии обнаружил в непосредственной близости от поверхности пруда трубу, из которой вытекала прозрачная жидкость.
«Вытекающая из оголовка указанной трубы жидкость по рельефу местности попадает в акваторию водного объекта. Поверхность (зеркало) водного объекта и прилегающая к нему общедоступная территория захламлена разнородными отходами», — отметили в управлении экологии и природных ресурсов в Липецкой области .
Поскольку участок находится на праве собственности у города Липецка, управлением экологии в адрес администрации Липецка подготовлено предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства в части охраны водных объектов и обращения с отходами производства и потребления.
Обращение по вопросам гибели водных биологических ресурсов и ненадлежащего состояния пруда также рассматривается управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, управлением ветеринарии Липецкой области и администрацией Липецка.
Фото Евгений Тихонов
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