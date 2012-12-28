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сегодня, 16:54
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В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений

Государственный инспектор управления экологии обнаружил в непосредственной близости от поверхности пруда трубу, из которой вытекала прозрачная жидкость.

Ситуацией вокруг пруда третьего участка занимаются сразу несколько управлений. Напомним, в конце марта в редакцию GOROD48 обратилось сразу несколько липчан с сообщениями о заморе рыбы и обмелении пруда 3-го участка жилой зоны ЛТЗ. На жалобы на гибель водных биологических ресурсов и неудовлетворительное состояние пруда ранее уже отреагировали в мэрии, а сегодня в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области сообщили GOROD48, что 3 апреля на пруду в районе улиц Краснодонская, Олега Кошевого и Ильича было проведено выездное обследование.

Государственный инспектор управления экологии обнаружил в непосредственной близости от поверхности пруда трубу, из которой вытекала прозрачная жидкость.

«Вытекающая из оголовка указанной трубы жидкость по рельефу местности попадает в акваторию водного объекта. Поверхность (зеркало) водного объекта и прилегающая к нему общедоступная территория захламлена разнородными отходами», — отметили в управлении экологии и природных ресурсов в Липецкой области .

Поскольку участок находится на праве собственности у города Липецка, управлением экологии в адрес администрации Липецка подготовлено предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства в части охраны водных объектов и обращения с отходами производства и потребления.

Обращение по вопросам гибели водных биологических ресурсов и ненадлежащего состояния пруда также рассматривается управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, управлением ветеринарии Липецкой области и администрацией Липецка.

Фото Евгений Тихонов
экология
природа
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Комментарии (4)

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Как гость
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МАЛИНА ШИП
38 минут назад
Бедный город! Липецк утопает в грязи!(((
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
39 минут назад
Прозрачная жидкость эта подпитка питьевой водой пруда которая была закрыта росводоканалам . И для наполнения водой пруда они просят 3 миллиона рублей. Хотя говорили что наполнят водой как было до того как откачали воду
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митяй
сегодня, 17:06
что то течет наверное кагор как надоело что из людей сделали не понятно что
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Гость
сегодня, 17:02
А инспектор не увидел куда ведёт эта труба?
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