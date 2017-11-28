Происшествия

сегодня, 11:25

На вертолете разбились застройщики важнейших липецких объектов

38 3703
#катастрофа
3
На вертолете разбились застройщики важнейших липецких объектов

Под Тамбовом погибли руководители ООО "Сталь-М".

Сегодня в Тамбовской области в авиакатастрофе в Кирсановском районе разбились гендиректор ООО "Сталь-М" Александр Федосеев и его заместитель Илья Надежкин. Частный "Еврокоптер", за штурвалом которого сидел Александр Федосеев, по данным ГУ МЧС по Тамбовской области, совершил жесткую посадку, приведшую к гибели пилота и его пассажира.

"Сталь-М" - подрядчик липецкой мэрии. У нас в городе тамбовская фирма благоустраивает Каменный лог и реконструирует стадион "Металлург". Также "Сталь-М" достраивает несколько жилых домов, которые не потянул "Строй-Град" бывшего депутата горсовета Николая Орлова.   
Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области
38 3703
#катастрофа
3

Комментарии (39)

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чинушам

52 секунды назад
вы твари обворовываете свой собственный народ(устраивате народу экономичесткий геноцид),разваливаете свою страну ,которую прадеды такой ценой отстояли ,когда же вы суки нажретесь.люди когда пойдёте в марте на выборы задумайтесь ,может при немцах мы лудьше жили бы ,чем с такими скотами-управленцами.
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Путилин ( в народе гребянёк )

4 минуты назад
Грешные мы на этой земле
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ужас

4 минуты назад
Про покойников либо хорошо либо ничего!
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Animal Planet

4 минуты назад
Что ж вы твари такие,люди погибли,и притом не самые плохие,а вы гадости пишете. У самих ума не хватает,что нибудь сделать,чтобы свою жизнь улучшить.Люди работали и что то делали полезное для города,а вы сидите только завидуете.
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11

5 минут назад
не писателей коментариев война убила, нарожала страна а теперь мучается
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дуда

7 минут назад
нет жалости к таким людям, это не люди , а прихвостни тербунской кукушки
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Антисоветчик

7 минут назад
Успехов господам, в их будущей жизни.
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мнение

7 минут назад
Дольщики, дольщица эти люди подписались достроить дом на фрунзе,вкладывали свои деньги. администрация не копейки им не отдала за работу, а вы, уроды, их поливаете грязью. поставте себя на их место, у каждого из них есть семья. и в не трезвом состоянии пилот никогда не садился в вертолет, Ы ты по себе не суди
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@

8 минут назад
Пьяные на охоту летали
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Люблю такие новости

9 минут назад
Когда депутата пахома в цемент закатали, эти мрази разбились, я просто получаю от этого наслаждение
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