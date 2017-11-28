На вертолете разбились застройщики важнейших липецких объектов

Под Тамбовом погибли руководители ООО "Сталь-М".

Сегодня в Тамбовской области в авиакатастрофе в Кирсановском районе разбились гендиректор ООО "Сталь-М" Александр Федосеев и его заместитель Илья Надежкин. Частный "Еврокоптер", за штурвалом которого сидел Александр Федосеев, по данным ГУ МЧС по Тамбовской области, совершил жесткую посадку, приведшую к гибели пилота и его пассажира.



"Сталь-М" - подрядчик липецкой мэрии. У нас в городе тамбовская фирма благоустраивает Каменный лог и реконструирует стадион "Металлург". Также "Сталь-М" достраивает несколько жилых домов, которые не потянул "Строй-Град" бывшего депутата горсовета Николая Орлова. Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области