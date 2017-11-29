Происшествия

40 минут назад

Шутки с мобильными телефонами закончатся в кабинете директора

4 897
#школа #госпитализация детей
Шутки с мобильными телефонами закончатся в кабинете директора

Глава Липецка советует учителям разобрать на классных часах работу опасных мобильных приложений.

Глава Липецка Сергей Иванов подтвердил GOROD48 госпитализации восьми учеников из 49-й школы из-за использования мобильного приложения.

- История та же, что и на прошлой неделе в Сселках. Дети попали в больницу с теми же симптомами: головной болью, тошнотой, судорогами. Причина - использование школьниками опасных мобильных приложений, - сказал Сергей Иванов.

По словам мэра, кто-то из восьмиклассников включил сотовый телефон с таким приложением в школьной столовой. От некоего внешнего воздействия у всех тех, кто сидел с шутником за одним столом, начались симптомы угнетения психики.

Глава Липецка считает лучшим способом профилактики таких ЧП - беседы со школьниками родителей и педагогов. Очевидно, в ближайшее время тема использования мобильных приложений станет самой популярной на классных часах.  
4 897
#школа #госпитализация детей

Комментарии (4)

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ПТУшник

3 минуты назад
а вот раньше когда мы у школяров мобилы то отжимали за углом, таких проблем не было! и психика целее и на пивко всегда лавруха была
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ОПКоролев

7 минут назад
Через Тырь монастырь Манька перелезла,села пи сать под кустом мышка в пи ську влезла
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пфф

17 минут назад
Лучше б он родителям посоветовал поговорить со своими детьми. При чем тут учителя
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Фигня какая-то

20 минут назад
Это если каждый школьник через обычный телефон может воздействовать на психику... что тогда могут сделать, например, террористы
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