Шутки с мобильными телефонами закончатся в кабинете директора

Глава Липецка советует учителям разобрать на классных часах работу опасных мобильных приложений.

Глава Липецка Сергей Иванов подтвердил GOROD48 госпитализации восьми учеников из 49-й школы из-за использования мобильного приложения.



- История та же, что и на прошлой неделе в Сселках. Дети попали в больницу с теми же симптомами: головной болью, тошнотой, судорогами. Причина - использование школьниками опасных мобильных приложений, - сказал Сергей Иванов.



По словам мэра, кто-то из восьмиклассников включил сотовый телефон с таким приложением в школьной столовой. От некоего внешнего воздействия у всех тех, кто сидел с шутником за одним столом, начались симптомы угнетения психики.



Глава Липецка считает лучшим способом профилактики таких ЧП - беседы со школьниками родителей и педагогов. Очевидно, в ближайшее время тема использования мобильных приложений станет самой популярной на классных часах.