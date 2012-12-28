Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Рано утром у развлекательного заведения раздалась стрельба: арестован 44-летний липчанин
Происшествия
Полиция проводит проверку скандального видео грязинской стримерши
Общество
В областную больницу перевезли двух детей из жуткой аварии под Ельцом
Происшествия
В деревне Недоходовка Измалковского района на СВО погибли два брата
Общество
Прохожие отбили 69-летнюю женщину от стаи собак
Происшествия
Сегодня в Липецке: полковник пишет стихи и как липчан обманывают на макретплейсах
Общество
В Становом похоронили 44-летнего участника СВО Андрея Степаненко
Общество
«Потому что вертится Земля»
Происшествия
Липецкая городская поликлиника № 1 переезжает с Советской на Зегеля
Здоровье
Ликвидация аварии на Опытной продолжается: число отключенных домов может увеличиться
Общество
Читать все
По дороге к храму на Соколе нашлось кладбище фанфуриков
Общество
К Дню города в эксплуатацию сдадут «южные ворота» Липецка
Общество
Авария на Железнякова: началась замена поврежденной трубы
Общество
В Воловском округе похоронят 27-летнего мобилизованного
Общество
Более, чем на четырех десятках улиц и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Ни одной выигранной партии из 12-ти…
Спорт
В Добринском районе из-за паводка эвакуировали трёх человек, телёнка и коз
Общество
28-летний закладчик из Ельца получил 10 лет и 6 месяцев колонии
Происшествия
В Липецкой области до +10
Погода в Липецке
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Читать все
Общество
70
26 минут назад

В Липецкой снижается уровень преступности

Об этом в своем отчете перед депутатами на 37-й сессии облсовета рассказал начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Дмитрий Петров.

В регионе снижается количество преступлений на улицах и в общественных местах, а также совершённых подростками и в их отношении. При этом на четверть выросла раскрываемость правонарушений, в том числе в сфере кибербезопасности. Липецкие полицейские вернули свыше 223 миллионов рублей жителям, обманутым сетевыми мошенниками. Это позволило области в 2023 году занять шестое место в стране по раскрываемости преступности в Интернете, рассказал Дмитрий Петров.

По словам начальника УМВД, раскрыто 38 преступлений, совершенных организованными преступными группировками в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято свыше 73 килограммов наркотиков. В Липецкой области, единственной в России, возбуждено два уголовного дела на расклейщиков листовок, рекламирующих наркотики.

Как рассказал Дмитрий Петров, ужесточается работа по соблюдению миграционного законодательства. Усложняется и сам процесс трудоустройства приезжих в регионе. Квоты на получение иностранными гражданами разрешения работать рассматривает комиссия из 18 человек.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, принимавший участие в работе сессии облсовета, отметил, что готовится законопроект в Государственную Думу, ограничивающий трудоустройство мигрантов по целому ряду специальностей. Это, по мнению главы региона, может помочь освободить рабочие места для местных жителей.

Благодаря реализации в Липецкой области государственной программы «Обеспечение общественной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма» было выделено более 230 миллионов рублей на обеспечение функционирования единой региональной платформы видеоаналитики. К системе распознания лиц «Визирь» подключены 2612 камер видеонаблюдения. Это помогает раскрыть значительное количество преступлений и находить потерявшихся людей, в том числе и подростков.

— Но ситуация на дорогах области остаётся непростой, — сказал Дмитрий Петров. — На 11 процентов возросло количество ДТП. В них погибло 154 человека. Конечно, это можно объяснить тем, что количество личного автотранспорта увеличилось в прошлом году на 20 тысяч. Страшнее, что выросло количество пьяных преступлений.

В прошлом году выявлено 2934 случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 323 водителя задержаны повторно за езду в нетрезвом виде.

— Несмотря на проводящиеся с пятницы по понедельник профилактические мероприятия, число пьяных водителей не уменьшается. Я бы рекомендовал подумать над ужесточением наказания за такое правонарушение, — добавил Дмитрий Петров.

— Мы изучим опыт других регионов и проработаем этот вопрос с выходом на федеральный уровень, –  отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

Отдельный вопрос, который обсудили на сессии, — сетевые мошенничества и вовлечение подростков в преступную деятельность через различные мессенджеры. В прошлом году выявлено 83 интернет-ресурса, на которых распространялась информация экстремистского характера.
Владимир Сериков в свою очередь предложил полицейским проводить совместную с депутатами и студентами профилактическую работу по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.

Фото: пресс-службы областного Совета.
преступность
1
0
0
0
2
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru