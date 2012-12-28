В Липецкой снижается уровень преступности

Об этом в своем отчете перед депутатами на 37-й сессии облсовета рассказал начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Дмитрий Петров.

В регионе снижается количество преступлений на улицах и в общественных местах, а также совершённых подростками и в их отношении. При этом на четверть выросла раскрываемость правонарушений, в том числе в сфере кибербезопасности. Липецкие полицейские вернули свыше 223 миллионов рублей жителям, обманутым сетевыми мошенниками. Это позволило области в 2023 году занять шестое место в стране по раскрываемости преступности в Интернете, рассказал Дмитрий Петров.По словам начальника УМВД, раскрыто 38 преступлений, совершенных организованными преступными группировками в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято свыше 73 килограммов наркотиков. В Липецкой области, единственной в России, возбуждено два уголовного дела на расклейщиков листовок, рекламирующих наркотики.Как рассказал Дмитрий Петров, ужесточается работа по соблюдению миграционного законодательства. Усложняется и сам процесс трудоустройства приезжих в регионе. Квоты на получение иностранными гражданами разрешения работать рассматривает комиссия из 18 человек.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, принимавший участие в работе сессии облсовета, отметил, что готовится законопроект в Государственную Думу, ограничивающий трудоустройство мигрантов по целому ряду специальностей. Это, по мнению главы региона, может помочь освободить рабочие места для местных жителей.Благодаря реализации в Липецкой области государственной программы «Обеспечение общественной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма» было выделено более 230 миллионов рублей на обеспечение функционирования единой региональной платформы видеоаналитики. К системе распознания лиц «Визирь» подключены 2612 камер видеонаблюдения. Это помогает раскрыть значительное количество преступлений и находить потерявшихся людей, в том числе и подростков.— Но ситуация на дорогах области остаётся непростой, — сказал Дмитрий Петров. — На 11 процентов возросло количество ДТП. В них погибло 154 человека. Конечно, это можно объяснить тем, что количество личного автотранспорта увеличилось в прошлом году на 20 тысяч. Страшнее, что выросло количество пьяных преступлений.В прошлом году выявлено 2934 случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 323 водителя задержаны повторно за езду в нетрезвом виде.— Несмотря на проводящиеся с пятницы по понедельник профилактические мероприятия, число пьяных водителей не уменьшается. Я бы рекомендовал подумать над ужесточением наказания за такое правонарушение, — добавил Дмитрий Петров.— Мы изучим опыт других регионов и проработаем этот вопрос с выходом на федеральный уровень, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.Отдельный вопрос, который обсудили на сессии, — сетевые мошенничества и вовлечение подростков в преступную деятельность через различные мессенджеры. В прошлом году выявлено 83 интернет-ресурса, на которых распространялась информация экстремистского характера.Владимир Сериков в свою очередь предложил полицейским проводить совместную с депутатами и студентами профилактическую работу по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.