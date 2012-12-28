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сегодня, 14:12
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Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказал об организации движения в Липецке на время ремонта горбатого моста. В мэрии надеются, что полное перекрытие позволит отремонтировать мост раньше срока.

В ночь с 13 на 14 апреля в Липецке полностью перекроют горбатый мост. Сегодня председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказал, почему принято такое решение, и как будет организовано сообщение между правым и левым берегами.

По словам Павла Звонарева, техническая экспертиза, проведенная после обвала тротуара 28 марта, показала, что безопасная реконструкция моста при сохранении по нему движения невозможна.



Та часть моста, где обвалился тротуар, уже разобрана. Берега соединяют только ветхие коммунальные трубы. Скоро мост разберут совсем, останется только небольшая перемычка для передвижения рабочих.

Как же будет организовано движение между правым и левым берегами, после перекрытия такой важной транспортной артерии как улица Советская?

—Принято решение об открытии движения от улицы Карла Маркса в сторону улицы Фрунзе. Светофор на перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе будет перенастроен для регулирования въезда на перекресток, для разделения транспортных потоков, — рассказал Павел Звонарев.



У здания мэрии на Советской появится разворотное кольцо и временная остановка для автобусов, которые поедут по улице Фрунзе. Они будут разворачиваться у мэрии и далее двигаться вверх по привычной схеме.





— Полное перекрытие моста на цене реконструкции не должно сказаться. Однако мы понимаем, что должны ужаться в сроках, так как у подрядчика будет свободное пространство для деятельности. Он сможет работать сразу на нескольких участках сразу.

— То есть не было бы счастья, да не счастье помогло?

— Однозначно! У нас же контракт до конца текущего года. А сроки производства работ — до конца ноября 2024 года. Однако с подрядчиком мы сейчас прорабатываем возможность предварительного технического запуска моста после того, как будут соблюдены условия безопасности.

— Когда?

— Сейчас об этом рано говорить, мы еще мост не перекрыли. Время, погода, иные факторы могут сказаться на производстве работ, но будем стараться, чтобы сократить сроки неудобств для липчан.

Кстати, в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства после частичного перекрытия горбатого моста мониторили транспортное сообщение между правобережной и левобережной частями Липецка. Движение, по мнению чиновников, происходит оптимально.
горбатый мост
реконструкция
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Sokol med
7 минут назад
Эх, нам бы метро, обещанное.
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Захарова
40 минут назад
снесите здание что на первом фото-видео. Уродует город
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Ты
27 минут назад
Блинов объелась?
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Квэст
40 минут назад
Теперь будет как попасть на левый берег или на правый!Яшка озолотеет сразу
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Ёжик
42 минуты назад
В Москве этот мост сделали бы за 3 дня, а у нас год, срочно вызывайте Собянина
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Ксенон
46 минут назад
Какие молодцы и все то они продумали, теперь по Неделина пробка с новолипецкого моста будет часа на 3 в час пик, т.к если еще перекроют и октябрьский мост людям придется дирижабли покупать , чтоб с НЛМК до дома добраться. Спасибо за заботу о жителях. Нельзя одновременно все перекрывать.
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Липа
46 минут назад
Как не крути, но это будет полная задница и.. передница!
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Липе
35 минут назад
А ума нет собственный ник придумать. Тырить чужой это прям по совести у тебя смотрю!!
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Весело
47 минут назад
Там итак вся дорога в хлам на перекрестке фрунзе-советская,теперь вообще Жора полная будет.делайте объезд через пляж и ниженку для работяг с левого берега!
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А в сторону
54 минуты назад
Новолипецка маршруты 30, 330, 27, 308к где будут ехать???
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