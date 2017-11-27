Общество
46 минут назад
Чиновники намерены помочь доведенной до отчаяния многодетной матери
Глава района взял вопрос на контроль.
В первой половине дня в понедельник, 27 ноября, состоится встреча блогера и благотворителя Максима Данилова и главы Тербунского района Сергея Барабанщикова. На встрече будут обсуждены варианты решения жилищной проблемы многодетной матери из села Озерки. Дом семьи сгорел почти два года, они вынуждены скитаться по приютам неравнодушных людей.
- Накануне мне позвонили из администрации Тербунского района и пригласили на встречу. Там готовы помочь с решением жилищной проблемы и предоставить семье кров, - рассказал GOROD48 Максим Данилов. - Главное для меня — это спасти из ситуации пятерых детей. Сейчас семья находится в квартире под Липецком, я снял им жилье. Эмоциональное состояние матери начинает стабилизироваться, она потихоньку выходит из душевного кризиса.
Вместе с этим Максим Данилов предпочел не комментировать сведения о том, что семье уже предлагали помощь, но они от поддержки отказались. К этому вопросу блогер и благотворитель относится нейтрально. Для него самое важное действовать в интересах детей, а не их мамы. Кроме того, питерский общественник отметил, что ситуацию он будет разрешать вместе с мамой - «На диване она сидеть не будет, работать над вопросом будем вместе». Так или иначе, оперативный отклик со стороны администрации Тербунского района Максим Данилов уже считает успехом. Он полагает, что его реноме позволит разрешить ситуацию в кратчайшие сроки и без привлечения третьих ведомств.
Напомним, в субботу жительница Липецкой области разместила в Сети видеообращение с угрозой самоубийства, если ей и ее пятерым детям не предоставят жильё. Переселенцы из Донбасса живут в регионе уже порядка трех лет, их дом в селе Озерки практически полностью сгорел около двух лет назад. Мать пятерых детей утверждает, что супруг бросил семью, и она потеряла все силы бороться за достойную жизнь.
- Накануне мне позвонили из администрации Тербунского района и пригласили на встречу. Там готовы помочь с решением жилищной проблемы и предоставить семье кров, - рассказал GOROD48 Максим Данилов. - Главное для меня — это спасти из ситуации пятерых детей. Сейчас семья находится в квартире под Липецком, я снял им жилье. Эмоциональное состояние матери начинает стабилизироваться, она потихоньку выходит из душевного кризиса.
Вместе с этим Максим Данилов предпочел не комментировать сведения о том, что семье уже предлагали помощь, но они от поддержки отказались. К этому вопросу блогер и благотворитель относится нейтрально. Для него самое важное действовать в интересах детей, а не их мамы. Кроме того, питерский общественник отметил, что ситуацию он будет разрешать вместе с мамой - «На диване она сидеть не будет, работать над вопросом будем вместе». Так или иначе, оперативный отклик со стороны администрации Тербунского района Максим Данилов уже считает успехом. Он полагает, что его реноме позволит разрешить ситуацию в кратчайшие сроки и без привлечения третьих ведомств.
Напомним, в субботу жительница Липецкой области разместила в Сети видеообращение с угрозой самоубийства, если ей и ее пятерым детям не предоставят жильё. Переселенцы из Донбасса живут в регионе уже порядка трех лет, их дом в селе Озерки практически полностью сгорел около двух лет назад. Мать пятерых детей утверждает, что супруг бросил семью, и она потеряла все силы бороться за достойную жизнь.
Ж
Т-40
Вывод
))))
???
Я
Гость
я ваша фанатка
Ржунемагу
Липчанка