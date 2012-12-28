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А знаете ли вы
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А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Накануне каждого Дня города появляется несколько песен, посвященных Липецку. О них с удовольствием рассказывают СМИ и соцсети. Но почему-то публике, выражаясь, опять же, интернет-языком, эти песни «не заходят». Но были времена, когда песни о Липецке и липчанах исполняли звезды эстрады первой величины. Кто воспевал город и его индустриальные успехи — в нашей традиционной рубрике #а знаете ли вы…
О нашем городе запели после того, как Липецке стал индустриальным городом. Сначала местные коллективы. Точнее — коллектив: хор новолипецких металлургов. На всем протяжении своего существования хор оставался самодеятельным, пели в нем работники НЛМЗ-НЛМК. Хор прославлял Липецк и предприятие на всю страну, и гастролировал по странам соцлагеря, бывал в Индии.
А создал хор настоящая звезда народной песни и танца Андрей Мистюков.
Мистюков приехал в Липецк из Воронежа, где работал в Государственном Воронежском русском народном хоре в качестве главного хормейстера. В Липецке Андрей Мистюков стал Заслуженным артистом РСФСР, а его хор выпускал винилы на фирме «Мелодия». В то время запись пластинки на главной звукозаписывающей фирме СССР была доступна далеко не всем профессионалам.
Как раз «Мелодия» и выпустила запись хора «Марш липецких металлургов» — первую по сути песню о Липецке.
Исполнил хор и другую песню, которую слышал, наверное, всякий житель города восьмидесятых годов прошлого века: «Наш новолипецкий металлургический», композитора Николая Поликарпова, на стихи Петра Гудовича.
Фото records.su/album/28085
Настоящим триумфом Липецка стали песни в исполнении советской звезды первой величины — Иосифа Кобзона — «Мой Липецк», «Липчанка» и марш «Липецкий тракторный». Все три песни создал ленинградский тандем — Яков Голяков и Федор Мартынов, а аккомпанировал Кобзону оркестр под управлением Белостоцкого.
Воспели Липецк и барды — братья Мищуки. Песня на стихи Алексея Морозова называется «Там ведь в Липецке, будет выпить с кем». После смерти Валерия Мищука, эту песню исполняет его брат Вадим.
Валерий и Вадим Мищуки как и Алексей Морозов были частыми гостями липецкого клуба авторской песни «Палитра». Так что, и на самом деле, в Липецке им было с кем выпить.
Известной в 90-е годы стала песня «Липецк — гордость ты моя» Александра Горбунова. Её ставили в ротацию липецкие радиоканалы, несмотря на известную «местечковость».
Александр выпустил несколько сборников своих песен на собственной студии звукозаписи, она находилась на улице Космонавтов, сотрудничал со многими музыкантами. Но в двухтысячных неожиданно пропал со всех «радаров». По некоторой информации он работает в Москве, занимается частным преподаванием музыки и вокала.
Несколько лет назад, причем прямо накануне очередного Дня города спел о Липецке один из мэтров эстрады Олег Митяев. Песню он подарил своему другу-бизнесмену, который пожелал остаться инкогнито, но поделился ей с GOROD48. Митяев расспросил друга о Липецке, о его чувствах связанных с городом. Тот вспомнил, как, учась в Москве, отправлялся домой на каникулы с Павелецкого вокзала вечерним липецким поездом. Так и родилась песня «Вечерний липецкий».
Олег Митяев разрешил нашему сайту наложить на композицию видеоряд. Клип, смонтированный оператором Юрием Талдыкиным ушел в народ. Да и Олег Митяев разместил его на своем канале.
Песни о Липецке исполняла и местная группа «Плеханово». В «Пляши, Липецк» Станислав Чернышевич и Эдуард Беспяткин воспели даже «Газету «МГ», из которой вырос наш сайт. Исполнители спели, что «Газету МГ» под мышкой нес пешеход, шлепнувшийся через лавочку, не потому, что она интересная, а что в ней лучше хранится лещ. Мы бы с удовольствием поместили весь клип здесь, но, увы, в нем содержится нецензурная лексика.
«Ой, мороз, мороз»
Можно считать, что Липецк некоторым образом связан с песней, которая считалась народной — «Ой, мороз, мороз».
Популярной она стала после фильма 1968-го года «Начальник тайги», где «Ой, мороз, мороз» проникновенно спел Валерий Золотухин.
Песня была указана в титрах как народная.
В начале двухтысячных двое работников ДК Профсоюзов Мария и Александр Уваровы рассказали, что авторами песни являются они.
Супруги Уваровы, уроженцы Воронежской области, в пятидесятых годах работали в том самом воронежском народном хоре, в котором служил Андрей Мистюков. Как вспоминала Мария Морозова-Уварова, однажды в хор на прослушивание пришла девушка, невнятно спевшая какую-то песню. Слов было не разобрать, только «что-то про мороз». На расспросы Уваровых она ответила, что знает только пару куплетов, а остальные не помнит. Мария Уварова записала на клочке бумаги то, что имелось, а потом переработала в известную всем мелодию.
В 1955 году Уваровы показали песню руководителю хора Константину Моссалитинову, которого, кстати, после его смерти заменил вернувшийся из Липецка Андрей Мистюков. Песня Констатину Ираклиевичу очень понравилась и он распорядился написать для нее оркестровку. Задуманное осуществилось через два года, а в 1959 году песня, принятая народом, вошла в пластинку воронежского хора.
Вот эта запись. На диске запевалами значатся Мария Морозова (Уварова) и Александр Уваров.
В шестидесятых супруги переехали в Липецк и стали основателями хора «Россияночка». В городе металлургов артисты прожили всю жизнь. Александр Уваров погиб трагически — в 20003 году во время пожара в своей квартире.
Мария Морозова-Уварова пыталась уже в наше время официально оформить авторские права на песню, но суды ее не поддержали. Умерла Мария Морозова-Уварова в 2017 году в Воронеже, куда вернулась после смерти мужа.
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