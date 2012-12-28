А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?

Накануне каждого Дня города появляется несколько песен, посвященных Липецку. О них с удовольствием рассказывают СМИ и соцсети. Но почему-то публике, выражаясь, опять же, интернет-языком, эти песни «не заходят». Но были времена, когда песни о Липецке и липчанах исполняли звезды эстрады первой величины. Кто воспевал город и его индустриальные успехи — в нашей традиционной рубрике #а знаете ли вы…