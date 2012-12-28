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19 минут назад

20-летняя девушка попалась с «солью»

И получила 4 месяца исправительных работ.

Елецкий городской суд вынес приговор 20-летней ранее судимой девушке за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в значительном размере: она попалась с «солью».

В суде девушка рассказала, что финансовое положение не позволяло ей купить наркотики, поэтому она узнала про место, где можно найти закладку. В октябре прошлого года она направилась в район Ольшанец, где случайно под камнем нашла «соль». Но употребить наркотики не успела, поскольку была задержана полицейскими.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, смягчающими вину обстоятельствами стали признание вины и раскаяние в содеянном и состояние здоровья. В результате девушка получила 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
наркотики
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