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19 минут назад
20-летняя девушка попалась с «солью»
И получила 4 месяца исправительных работ.
В суде девушка рассказала, что финансовое положение не позволяло ей купить наркотики, поэтому она узнала про место, где можно найти закладку. В октябре прошлого года она направилась в район Ольшанец, где случайно под камнем нашла «соль». Но употребить наркотики не успела, поскольку была задержана полицейскими.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, смягчающими вину обстоятельствами стали признание вины и раскаяние в содеянном и состояние здоровья. В результате девушка получила 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
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