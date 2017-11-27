Общество

55 минут назад

Липецк как часть воронежской агломерации – почему бы и нет?

16 465
#агломерация. Воронеж #Липецк
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Липецк как часть воронежской агломерации – почему бы и нет?

Такую идею выдвинул воронежский политолог

По результатам прошедшего в Москве Общероссийского гражданского форума, организованного Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, участник форума, воронежский политолог Владимир Инютин сообщил местному изданию, что  на форуме говорилось о технологических прорывах, которые возможны только путем развития городов и создания агломераций. 

 - Это главный резерв, и здесь у Воронежа очень хорошие перспективы, - поделился Владимир Инютин. - Классический пример – Московская агломерация. Главный признак – транспортная доступность до центра агломерации. Сергей Собянин рассказал, что жители Владимира и Ярославля добираются до Москвы за час. То есть привычное административно-территориальное деление утрачивает смысл: владимирцы утром приезжают в столицу на работу, а вечером уезжают. И часть заработанных в Москве денег они тратят у себя на родине. Понятно, что Воронеж в этом смысле в Московскую агломерацию не входит, дорога от нас до столицы занимает минимум четыре часа. Зато наш город вполне может стать центром притяжения для соседей и образовать собственную агломерацию, в которую войдет тот же Липецк. А у центра агломерации возникают принципиально новые возможности по созданию рабочих мест и повышению качества жизни людей.

Фото: uzh-horod.info
16 465
#агломерация. Воронеж #Липецк
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Комментарии (16)

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мангал у дороги

1 минуту назад
это то же показатель, люди кушают мясо, а в вашем липецке где шашлычок можно отведать ?
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Во всяком

3 минуты назад
Случае у нас свои управленцы в области,а не бывшие министры сельского хозяйства.Значит не все у нас так уж и хреново.
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Антисоветчик

3 минуты назад
Вторая часть, почему Москва, а не Воронеж .Ответ достаточно прост. Москва вытягивает налоги изо всей России. Все деньги России в Москве, поэтому они там и жируют. А Воронеж такой же нищий город, как и Липецк. И вот две нищеты создадут агломерацию. Вопрос, зачем? Плодить очередную нищету.
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смех липецкий

4 минуты назад
посмотрите на карту липецкой области, все в жопе полной данков чаплыгин доброе лебедянь грязи полный пи-ц, нет работы, уничтожают все
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$€

8 минут назад
Надо присоединиться к Германии или США ,а Воронеж такой же бывший колхоз как и вся немытая россия
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Если

10 минут назад
смешите меня,в Воронежской области стало больше мангалов у дорог,это не значит,что она динамично развивается.
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Предлагаю президенту

12 минут назад
Присоединить Воронежскую область к Липецкой на правах южного районного центра.Если у них больше складов понастроили,это ничего не значит.Географически мы ближе к Москве.
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Я за

12 минут назад
Давно пора это липецк по отчетам уже к планете земля не относится. И растет темпами опережающими застеленную.
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смешите меня 2

12 минут назад
липоцк деградант № 1 в россии
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смешите меня

13 минут назад
нищебродская загнивающая липецкая область чего то советует динамично развивающейся воронежской области
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