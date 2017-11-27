Общество
55 минут назад
Липецк как часть воронежской агломерации – почему бы и нет?
16 465
Такую идею выдвинул воронежский политолог
По результатам прошедшего в Москве Общероссийского гражданского форума, организованного Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, участник форума, воронежский политолог Владимир Инютин сообщил местному изданию, что на форуме говорилось о технологических прорывах, которые возможны только путем развития городов и создания агломераций.
- Это главный резерв, и здесь у Воронежа очень хорошие перспективы, - поделился Владимир Инютин. - Классический пример – Московская агломерация. Главный признак – транспортная доступность до центра агломерации. Сергей Собянин рассказал, что жители Владимира и Ярославля добираются до Москвы за час. То есть привычное административно-территориальное деление утрачивает смысл: владимирцы утром приезжают в столицу на работу, а вечером уезжают. И часть заработанных в Москве денег они тратят у себя на родине. Понятно, что Воронеж в этом смысле в Московскую агломерацию не входит, дорога от нас до столицы занимает минимум четыре часа. Зато наш город вполне может стать центром притяжения для соседей и образовать собственную агломерацию, в которую войдет тот же Липецк. А у центра агломерации возникают принципиально новые возможности по созданию рабочих мест и повышению качества жизни людей.
Фото: uzh-horod.info
- Это главный резерв, и здесь у Воронежа очень хорошие перспективы, - поделился Владимир Инютин. - Классический пример – Московская агломерация. Главный признак – транспортная доступность до центра агломерации. Сергей Собянин рассказал, что жители Владимира и Ярославля добираются до Москвы за час. То есть привычное административно-территориальное деление утрачивает смысл: владимирцы утром приезжают в столицу на работу, а вечером уезжают. И часть заработанных в Москве денег они тратят у себя на родине. Понятно, что Воронеж в этом смысле в Московскую агломерацию не входит, дорога от нас до столицы занимает минимум четыре часа. Зато наш город вполне может стать центром притяжения для соседей и образовать собственную агломерацию, в которую войдет тот же Липецк. А у центра агломерации возникают принципиально новые возможности по созданию рабочих мест и повышению качества жизни людей.
Фото: uzh-horod.info
16 465
мангал у дороги
Во всяком
Антисоветчик
смех липецкий
$€
Если
Предлагаю президенту
Я за
смешите меня 2
смешите меня