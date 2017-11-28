Общество

26 минут назад

В Липецкой области подоражает «коммуналка»

4 407
#ЖКХ #постановление #цена
В Липецкой области подоражает «коммуналка»

Подорожание услуг запланировано на лето.

Глава администрации Липецкой области внес изменения о постановление, регламентирующее максимальные индексы изменения стоимости коммунальных услуг для населения. Рост цен на «коммуналку» ожидается с 1 июля 2018 года.

В постановлении указано, что максимально тарифы в Липецкой области на ресурсы вырастут до 6,2%. Свои показатели есть и по каждому из районов. К примеру, в Воловском районе с 1 июля газ станет на 4% дороже, питьевая вода — на 5,9%, электроэнергия — на 3,8%.

Свои расценки для Липецка. Снабжение питьевой водой станет дороже на 4,4-4,5% в зависимости от поставщика. Стоимость водоотведения вырастет на 5,9%. Горячая вода в открытой системе снабжения станет дороже на 4,4-4,5%, аналогичный рост и для закрытой системы. Тепловая энергия подорожает на 4,4%. Цена электроэнергии увеличится на 3,8%, газа — на 3,4-4%.

Заметим, что при общем повышении стоимости снабжения холодной водой и водоотведения до 5,9%, цена на последнюю услугу останется прежней только для потребителей Измалковского района.

Полный текст постановления можно увидеть здесь.
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#ЖКХ #постановление #цена

Комментарии (4)

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Навльный

2 минуты назад
Каждый год уже поднимают)
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ЛогГорионт

9 минут назад
Основания повышения?постановление Правительства.а их основания повышения?
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Иван

9 минут назад
Не меньше подорожает товары и пр., но инфляция будет меньше двух процентов в любой ситуации. Умеют у нас чиновники считать.
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Потребитель

11 минут назад
Молодцы так держать !
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