Общество
26 минут назад
В Липецкой области подоражает «коммуналка»
4 407
Подорожание услуг запланировано на лето.
Глава администрации Липецкой области внес изменения о постановление, регламентирующее максимальные индексы изменения стоимости коммунальных услуг для населения. Рост цен на «коммуналку» ожидается с 1 июля 2018 года.
В постановлении указано, что максимально тарифы в Липецкой области на ресурсы вырастут до 6,2%. Свои показатели есть и по каждому из районов. К примеру, в Воловском районе с 1 июля газ станет на 4% дороже, питьевая вода — на 5,9%, электроэнергия — на 3,8%.
Свои расценки для Липецка. Снабжение питьевой водой станет дороже на 4,4-4,5% в зависимости от поставщика. Стоимость водоотведения вырастет на 5,9%. Горячая вода в открытой системе снабжения станет дороже на 4,4-4,5%, аналогичный рост и для закрытой системы. Тепловая энергия подорожает на 4,4%. Цена электроэнергии увеличится на 3,8%, газа — на 3,4-4%.
Заметим, что при общем повышении стоимости снабжения холодной водой и водоотведения до 5,9%, цена на последнюю услугу останется прежней только для потребителей Измалковского района.
Полный текст постановления можно увидеть здесь.
В постановлении указано, что максимально тарифы в Липецкой области на ресурсы вырастут до 6,2%. Свои показатели есть и по каждому из районов. К примеру, в Воловском районе с 1 июля газ станет на 4% дороже, питьевая вода — на 5,9%, электроэнергия — на 3,8%.
Свои расценки для Липецка. Снабжение питьевой водой станет дороже на 4,4-4,5% в зависимости от поставщика. Стоимость водоотведения вырастет на 5,9%. Горячая вода в открытой системе снабжения станет дороже на 4,4-4,5%, аналогичный рост и для закрытой системы. Тепловая энергия подорожает на 4,4%. Цена электроэнергии увеличится на 3,8%, газа — на 3,4-4%.
Заметим, что при общем повышении стоимости снабжения холодной водой и водоотведения до 5,9%, цена на последнюю услугу останется прежней только для потребителей Измалковского района.
Полный текст постановления можно увидеть здесь.
4 407
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Иван
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