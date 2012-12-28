31-летний липчанин набросился на мать, а потом забил вступившегося за нее отчима

Трагедия разыгралась в общежитии на улице Адмирала Макарова. Возбуждено уголовное дело.



Областное управление следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Липецка. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).По данным следствия, 31 марта пьяный мужчина пришел к матери в общежитие на улице Адмирала Макарова. Во время ссоры он набросился на нее с кулаками. За женщину вступился её 52-летний муж, он ударил пасынка табуретом. Липчанин тем же табуретом сбил отчима с ног, а затем избил до потери сознания. Мужчину госпитализировали, но несмотря на медицинскую помощь он умер.«Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что он ранее судим, в том числе за кражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. Для сбора доказательств проводятся следственные действия и судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.