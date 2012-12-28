Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле

С апреля меняются правила оформления перепланировки квартир и экзаменов на права в ГИБДД, власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в пабах и барах-«наливайках», которые расположены в жилых домах. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в апреле.

С 1 апреля на 7,5% индексируются социальные пенсии —- по старости, инвалидности, потере кормильца. Это происходит каждый год, и в следующий раз повысить размер социальных пенсионных выплат государство планирует 1 апреля 2025 года. Социальные пенсии в России начисляют тем, у кого нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты начисляют детям-инвалидам и взрослым с инвалидностью, у которых на момент обращения за пенсией полностью отсутствует страховой стаж. Получают такие пенсии и люди, потерявшие кормильца. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Страховые пенсии по старости были проиндексированы в январе.

Перепланировка квартир оформяется по новым правилам

1 апреля в силу вступят поправки в Жилищный кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости»: в законодательстве меняется понятие «перепланировки» квартир — теперь перепланировкой будет считаться любое изменение границ и площади помещений, в том числе и образование новых. Ранее объединение помещений или комнат внутри квартир (или сразу нескольких квартир) по закону считалось реконструкцией. Однако теперь с юридической точки зрения такие изменения будут считаться перепланировкой. Эти изменения границ помещения потребуют регистрации в органах власти. Регистрировать потребуется изменение границ комнат, перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов, оборудование кладовой, установку душа вместо ванны, замену газовой плиты на электрическую, установку новых перегородок (даже из гипсокартона). Регистрация не потребуется для косметического ремонта, замены полов, дверей, окон (без изменения их размеров и границ), труб, остекления балкона, перемещения электроплиты на кухне. О завершении перепланировки собственник квартиры обязан письменно уведомить местные власти. Окончание работ подтвердит акт приемочной комиссии, который она должна утвердить в течение 30 дней с даты получения муниципалитетом уведомления — собственник должен получить акт приемки и новый технический план. Новый техплан жилья нужно будет заказать у кадастрового инженера, а после передать готовый документ в Росреестр — он внесет изменения в ЕГРН. Только после всех этих процедур перепланировка квартиры завершится официально.

Изменения в законодательстве также уточнили правила перевода жилого помещения в нежилое. Согласно новым правилам, эта процедура будет считаться оконченной только после внесения всех изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Краткосрочная и посуточная аренду квартир без счетчиков запрещается

Обязательным условием для сдачи квартир в аренду, в том числе посуточно, становится наличие в них счетчиков — приборов учета электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Помимо этого, собственник квартиры при заключении договора аренды должен соблюсти все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества многоквартирного дома. Соответствующий закон вступает в силу с 3 апреля. Изменения в Жилищный кодекс внесены после постановления Конституционного суда при разборе дела о посуточной аренде. Дополнения не только закрепили право собственника сдавать жилье в краткосрочную аренду, но также и законные интересы его соседей — арендаторы не должны шуметь и доставлять проблемы другим жильцам дома. В случае нарушения жилищных прав граждане вправе обратиться в суд.

Сдать экзамен на права разрешат не всем

С апреля меняются правила проведения экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений. К экзаменам не будут допускать тех, кто подвергнут административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения. Если водителя лишили прав за вождение в нетрезвом виде, к повторной сдаче экзамена его допустят только через год. Также к экзамену не допустят людей, которым запретили заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортом. Кандидатов, которые не сдали теоретический или практический экзамен с третьей и последующих попыток, к повторному экзамену допустят не ранее чем через шесть месяцев и не позднее девяти месяцев. Сейчас экзамен можно пересдать не ранее чем через месяц и не позднее трех месяцев со дня предыдущего. Автошколы в свою очередь будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы нормам.

Власти могут вводить ограничения для баров-«наливаек»

С 1 апреля региональные власти смогут ограничивать время розничных продаж пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре при оказании услуг общественного питания, в том числе в так называемых барах-«наливайках» в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение составляют рестораны. Также власти смогут ввести полный запрет на продажу спиртного в подобных точках — магазинах в жилых домах, которые ночью превращаются в кафе и работают круглосуточно (продавать алкоголь навынос ночью нельзя, а наливать посетителям заведения общепита — можно). Запрет касается в первую очередь тех магазинов, которые зарегистрированы в ЕГРЮЛ как точки общепита. Чтобы продолжить продавать алкоголь, предпринимателям придется организовать не меньше восьми посадочных мест и продавать помимо выпивки горячую еду.

Штраф за нарушения оборота табака может достигнуть миллиона

С апреля ужесточается контроль за никотинсодержащей продукцией: в КоАП РФ вводится статья, которая предусматривает ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства. А также ответственность за ненанесение маркировки или нарушения в ее нанесении. Штрафы, в частности, предусмотрены за производство или оборот табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья без лицензии, продажу несовершеннолетнему сырья для табачных изделий. Наказание — вплоть до штрафа в миллион рублей с конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья.

ИП должны заявить о начале деятельности через Госуслуги

С 1 апреля меняется порядок уведомления госорганов о начале и прекращении отдельных видов деятельности, а также предоставления других сведений о деятельности юридической компании или ИП. Юрлица и ИП смогут направить уведомления о начале отдельных видов предпринимательской деятельности только через «Госуслуги» или сходные региональные порталы. Это касается торговли, гостиничных услуг, оказания бытовых услуг, перевозки грузов, производства многих товаров — перечень утвержден правительством. Также потребуется извещать контрольные органы о прекращении такой деятельности, что позволит сохранять актуальным соответствующий реестр.

Данные об ОСАГО появятся на Госуслугах

С 1 апреля страховщики должны передавать данные о страховании в автоматизированную информационную систему страхования (АИСС), а оператор системы обязан обеспечить ее взаимодействие с единым порталом «Госуслуг». Таким образом, граждане смогут получить сведения, содержащиеся в этой системе, в том числе о полисе ОСАГО, через портал «Госуслуги». Одно из преимуществ для граждан —- доступ к полису ОСАГО можно будет получить из личного кабинета «Госуслуг». Закон будет способствовать повышению прозрачности информации для граждан.

За данными в единой информационной системе здравоохранения будут следить строже

С 1 апреля вводятся новые требования при предоставлении данных о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Так, с сентября 2021 года внесение данных в ЕГИСЗ стало лицензионным требованием, обязательным для всех медицинских организаций. С апреля медицинские организации должны соблюдать сроки и порядок передачи достоверных, актуальных сведений в ЕГИСЗ, Роспотребнадзор будет намного строже следить за внесением сведений от медорганизаций и фармацевтических компаний. В КоАП предусмотрят ответственность для чиновников за нарушение порядка или сроков предоставления сведений либо предоставление недостоверных сведений.

На рынке б/у автомобилей отменяется «двойной НДС»

С апреля отменяется двойное взимание налога на добавленную стоимость при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами. Прежде, когда дилер покупал машину, он платил НДС, а когда перепродавал ее другому юридическому лицу, оно тоже должно было заплатить НДС с полной стоимости машины. То есть имело место двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей. Теперь налоговая база по НДС будет определяться как разница между ценой продажи с учетом НДС и стоимостью приобретения.

С авиаперевозчиков спросят за задержку рейсов

Размер штрафов для авиаперевозчиков повышается в четыре раза, до 100 рублей за каждый час просрочки доставки в пункт назначения пассажира, багажа или груза, хотя есть ограничение — не более 50% провозной платы. Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа. Перевозчик не попадет под санкции, если опоздание произошло по не зависящим от него причинам. Например, из-за плохой погоды.

Усиливается защита объектов культурного наследия

В России запретят снос объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Такой закон вступает в силу 15 апреля. Закон уточняет требования к деятельности на территории выявленного объекта культурного наследия. Определяет перечень работ, которые разрешены на территории выявленного объекта культурного наследия — достопримечательного места: в их числе сохранение памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, и ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения их объемно-пространственных характеристик. Этот же закон расширил перечень целей проведения государственной историко-культурной экспертизы. Среди них — обоснование изменения границ территории объекта культурного наследия, установление ограничений использования лесов в границах территории достопримечательного места, отнесение объекта к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам.