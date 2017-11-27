Происшествия

11 минут назад

Сергей Иванов: «Главная версия событий в Сселках - звуковые волны»

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#госпитализация детей
Сергей Иванов: «Главная версия событий в Сселках - звуковые волны»

Глава Липецка заявляет, что ультразвук как версия массовой госпитализации учеников находит все больше подтверждений.

Глава Липецка Сергей Иванов заявил GOROD48 о том, что ультразвук как версия массовой госпитализации учеников Сселковской школы находит все больше подтверждений.

- Подтверждаю, что эта версия сейчас - основная. Для ее подтверждения телефоны пострадавших детей отданы Следственным комитетом для проведения соответствующих экспертиз, - сказал мэр.

Напомним, что в прошлую пятницу прямо с уроков из средней школы села Сселки в областную больницу были доставлены 28 учеников. Дети жаловались на головную боль, тошноту, рвоту, дрожание рук, страх. В этот же день было сообщено, что один из пострадавших школьников на перемене включил некое приложение на своем сотовом телефоне, что и стало причиной ЧП.
86
#госпитализация детей

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