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11 минут назад
Сергей Иванов: «Главная версия событий в Сселках - звуковые волны»
Глава Липецка заявляет, что ультразвук как версия массовой госпитализации учеников находит все больше подтверждений.
Глава Липецка Сергей Иванов заявил GOROD48 о том, что ультразвук как версия массовой госпитализации учеников Сселковской школы находит все больше подтверждений.
- Подтверждаю, что эта версия сейчас - основная. Для ее подтверждения телефоны пострадавших детей отданы Следственным комитетом для проведения соответствующих экспертиз, - сказал мэр.
Напомним, что в прошлую пятницу прямо с уроков из средней школы села Сселки в областную больницу были доставлены 28 учеников. Дети жаловались на головную боль, тошноту, рвоту, дрожание рук, страх. В этот же день было сообщено, что один из пострадавших школьников на перемене включил некое приложение на своем сотовом телефоне, что и стало причиной ЧП.
- Подтверждаю, что эта версия сейчас - основная. Для ее подтверждения телефоны пострадавших детей отданы Следственным комитетом для проведения соответствующих экспертиз, - сказал мэр.
Напомним, что в прошлую пятницу прямо с уроков из средней школы села Сселки в областную больницу были доставлены 28 учеников. Дети жаловались на головную боль, тошноту, рвоту, дрожание рук, страх. В этот же день было сообщено, что один из пострадавших школьников на перемене включил некое приложение на своем сотовом телефоне, что и стало причиной ЧП.