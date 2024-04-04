Сегодня в Липецке: новая выставка. день Тарковского, стриптиз и как устроиться на работу без опыта
Происшествия
241
40 минут назад
В Данкове погибла пожилая пара, спаслись женщина и трое детей
За сутки при пожарах два человека погибли и четыре пострадали.
Оказалось, что горящий в Данкове на улице Совхозной частный дом успели покинуть женщина и трое ее детей. Они вылезли через окно. При тушении дома пожарные обнаружили тела 73-летнего мужчины и 72-летней женщины.
— По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки, — рассказали о причинах пожара в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
В сводке МЧС за вчерашний день несколько серьёзных пожаров. Первый из них произошел в поселке Добринка в здании «Добринского райпо» на улице Октябрьской.
Огонь уничтожил стеллаж с документами. К зданию выезжали четыре пожарных отделения.
В Хлевенском районе на 453-м километре трассы «Дон» 3 апреля сгорел прицеп легкового автомобиля.
Вечером в Липецке горела квартира на Бачурина,2. Повреждены внутренняя отделка балкона и вещи на площади в три квадратных метра.
У дома №7 по проспекту Победы поздно вечером загорелся автомобиль «Митсубиси». Выгорел моторный отсек на площади один квадратный метр.
А на второй линии СНТ «Связист» в Липецке горел металлический вагончик.
В Грязях у завода гидрооборудования вчера горела сухая трава на площади 0,08 гектара.
За сутки трава горела 24 раза на общей площади 0,492 гектара. С начала года зарегистрировано уже 84 очагов возгорания сухой травы на общей площади 8,111 гектара.
Четыре раза вчера горел мусор на общей площади 204 квадратных метра. С начала года мусор горел 59 раз на общей площади 1955 квадратных метров.
Рано утром 4 апреля в селе Аргамач-Пальна Елецкого района у дома №6 по улице Рабочей сгорел легковой автомобиль «ВАЗ-2110».
0
3
0
0
0
Комментарии (1)