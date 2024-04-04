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Два человека погибли в ночном пожаре
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40 минут назад

В Данкове погибла пожилая пара, спаслись женщина и трое детей

За сутки при пожарах два человека погибли и четыре пострадали.

В МЧС рассказали подробности ночного пожара, в котором погибли два человека.

Оказалось, что горящий в Данкове на улице Совхозной частный дом успели покинуть женщина и трое ее детей. Они вылезли через окно. При тушении дома пожарные обнаружили тела 73-летнего мужчины и 72-летней женщины.

— По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки, — рассказали о причинах пожара в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

В сводке МЧС за вчерашний день несколько серьёзных пожаров. Первый из них произошел в поселке Добринка в здании «Добринского райпо» на улице Октябрьской. 

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Огонь уничтожил стеллаж с документами. К зданию выезжали четыре пожарных отделения.

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В Хлевенском районе на 453-м километре трассы «Дон» 3 апреля сгорел прицеп легкового автомобиля. 

Вечером в Липецке горела квартира на Бачурина,2. Повреждены внутренняя отделка балкона и вещи на площади в три квадратных метра.

У дома №7 по проспекту Победы поздно вечером загорелся автомобиль «Митсубиси». Выгорел моторный отсек на площади один квадратный метр.

А на второй линии СНТ «Связист» в Липецке горел металлический вагончик.

В Грязях у завода гидрооборудования вчера горела сухая трава на площади 0,08 гектара. 

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За сутки трава горела 24 раза на общей площади 0,492 гектара. С начала года зарегистрировано уже 84 очагов возгорания сухой травы на общей площади 8,111 гектара.
Четыре раза вчера горел мусор на общей площади 204 квадратных метра. С начала года мусор горел 59 раз на общей площади 1955 квадратных метров.

Рано утром 4 апреля в селе Аргамач-Пальна Елецкого района у дома №6 по улице Рабочей сгорел легковой автомобиль «ВАЗ-2110». 
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