В Данкове погибла пожилая пара, спаслись женщина и трое детей

За сутки при пожарах два человека погибли и четыре пострадали.





В Хлевенском районе на 453-м километре трассы «Дон» 3 апреля сгорел прицеп легкового автомобиля.









За сутки трава горела 24 раза на общей площади 0,492 гектара. С начала года зарегистрировано уже 84 очагов возгорания сухой травы на общей площади 8,111 гектара.



Четыре раза вчера горел мусор на общей площади 204 квадратных метра. С начала года мусор горел 59 раз на общей площади 1955 квадратных метров.