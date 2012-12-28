27 марта — Всемирный день театра.

В Липецкой области четыре профессиональных театра. Плюс Липецкая филармония, которая с недавних пор время от времени работает как музыкальный театр, и государственный театр танца «Казаки России».А вот зрителей нужно ещё растить и растить. Как отметила начальник управления культуры и искусства Липецкой области Ирина Кремнёва, когда на встречах со студентами она спрашивает, когда и на каком спектакле вы были, выясняется, что многие вообще никогда не были в театре. А по словам директора Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н.Толстого Юрия Итина, если в стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%.Чтобы привлекать публику, в театре Толстого поставили высокую планку — обновлять репертуар такими стремительными темпами, что премьеры там выходят каждый месяц. В 103-м театральном сезоне сезоне репертуар уже обновили «Таланты и поклонники», «Гамлет», «Приключения Буратино» и «Женитьба Фигаро». На очереди — «Ученик колдуна»: в этой постановке будет соединён драматический театр и театр кукол, хореография и вокал.В планах мини-фестиваль «Театральный эксперимент», в рамках которого за неделю будут показаны новые малые театральные формы.А уже через несколько дней в театре Толстого будет гостить Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина. Липецкую площадку отдадут этому театру на 5 дней.8 апреля уже театр Толстого едет на гастроли — «Таланты поклонники» покажут в Малом театре в Москве. В планах также Мелихово и Сергиев Посад. А уже в начале мая — гастроли в Калининграде.В Липецком государственном театре кукол уже 27 апреля премьера шестого по счёту спектакля для взрослых с пометкой 12+ «Сирин. История Мастера». В ближайших планах — гастроли в Тюмени и в Белгороде. А 13-19 мая в Липецке пройдет международный фестиваль «Липовый цвет», на который ждут коллективы из Бразилии, Ирана, Сербии и Китая.В Липецкой филармонии уже сегодня начинается всероссийский фестиваль-конкурс молодых вокалистов им.Н.А. Обуховой, победители и участники которого выступают в Мариинском театре, Большом театре и Геликон-опере. Филармония сегодня ставит сказки с оркестром, мюзиклы и водевили. Сейчас серию концертов-спектаклей выпускают по гранту Минкульта. В ноябре планируют поставить «Левшу».Театр танца «Казаки России» завтра вступает в Международном доме музыки. Далее в гастрольном графике Йошкар-Ола, Киров, Клин, Тамбов. А в Липецке впереди два фестиваля: «Друзья в гостях у «Казаков России» и 6-й по счёту «Липецкий казачок». А 20 июля в ОЦКНТ широко отпразднуют 75-летие Леонида Милованова.В Драматическом театре города Ельца «Бенефис» идёт 30-й сезон. Ежегодно этот театр привлекает полтора миллиона спонсорских средств. Появились три новых артиста из Магнитогорска, Мурманска и Санкт-Петербурга. Восстанавливают многие спектакли и даже проводят экскурсии по театральному закулисью.Право принимать День театра в этом году выпало Липецкому драматическому театру (на Соколе). Капустник не стали отменять из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле», но первым делом выразили соболезнования близким погибших и пострадавшим в теракте. У театра на Соколе тоже большие планы: гастроли в Волгоград, Нижний Новгород и Новороссийск.