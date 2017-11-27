Общество

24 минуты назад

Беременная жительница Липецка обратилась к Владимиру Путину

5 806
#письмо #обращение #Владимир Путин
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Беременная жительница Липецка обратилась к Владимиру Путину

Беженка жалуется на доступность медицины.

Анна из Липецка написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Беременная женщина жалуется главе государства на доступность медицины и проблемы с регистрацией.

- Добрый день! У меня такая проблема, помогите, пожалуйста. Я сама с Донбасса, проживаю в Липецк. Уже три года нет никаких документов, кроме паспорта, регистрацию никто не делает. Я еще и узнала, что беременна. Срок немаленький, без полиса не принимают никуда. Что мне делать, не знаю.
Идти и ехать некуда, никого нет. Живем в центре для людей, попавших в трудную ситуацию. Помогите, пожалуйста, - обратилась Анна из Липецка.
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#письмо #обращение #Владимир Путин
1

Комментарии (5)

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Да уж

12 минут назад
Помогите и снова здравствуйте!А нам кто поможет ???
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Светлана

14 минут назад
Путин, не...тут прав больше)) а там с кого трясти?))
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wavu

14 минут назад
А что, когда ребёнка делала, думала, что жизнь наладилась? Кукушкой своей думать надо - раз документов нет, жить негде, то зачем детей то делать????
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Наташа

14 минут назад
Ха-ха))) опять Украина права качает и опять все беременные. Срочно закрыть границу Липецка и построить вокруг забор.
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Путин

16 минут назад
Возвращайтесь в Донбасс.
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