Беременная жительница Липецка обратилась к Владимиру Путину

Беженка жалуется на доступность медицины.

Анна из Липецка написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Беременная женщина жалуется главе государства на доступность медицины и проблемы с регистрацией.



- Добрый день! У меня такая проблема, помогите, пожалуйста. Я сама с Донбасса, проживаю в Липецк. Уже три года нет никаких документов, кроме паспорта, регистрацию никто не делает. Я еще и узнала, что беременна. Срок немаленький, без полиса не принимают никуда. Что мне делать, не знаю.

Идти и ехать некуда, никого нет. Живем в центре для людей, попавших в трудную ситуацию. Помогите, пожалуйста, - обратилась Анна из Липецка.