58-летний липчанин госпитализирован со страшным обморожением

У мужчины на левой руке торчат оголившиеся кости.

В областной ожоговый центр поступил 58-летний липчанин с сильнейшим обморожением кисти.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил сильное обморожение ещё в феврале. А в больницу обратился только сейчас — в апреле. До этого он, несмотря на термическую травму, спокойно ходил на работу.Сначала кожа на пальцах мужчины просто отличалась по цвету. А потом обмороженные участки кожи омертвели, высохли и отвалились. В результате на пальцах левой руки оголились кости. Это и побудило липчанина пойти в больницу.Теперь мужчине ампутируют пальцы на левой руке. Медики просят липчан своевременно обращаться к врачам.