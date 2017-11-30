Липецким врачам пообещали 54 тысячи рублей зарплаты уже в следующем году

Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых гарантировал феерический рост доходов бюджетникам.

Сегодня в Липецком областном Совете состоялись публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2018 год и плановые показатели 2019-2020 годов.



Из параметров бюджета-2018 следует, что доходы областной казны составят 50,2 млрд рубле (из них собственные доходы - 42,2 млрд рублей), расходы - 51,7 млрд рублей. Разрыв между поступлениями и тратами - 1,5 миллиарда.



Из доклада главного финансиста области Вячеслава Щеглеватых следовало, что на содержание губернатора предусмотрено 4 млн рублей. Резервный фонд главы региона составит 30 миллионов.



Самый большой бюджет в следующем году предусмотрен на статью "социальная политика" - 13,7 млрд рублей. Из этой суммы собственно на соцобслуживание и соцобеспечение населения предусмотрены 11,8 миллиарда. Другая весомая статья расходов - "образование". На функционирование школ, детсадов и профтехучилищ выделено 12,1 млрд рублей. Все остальные расходы - на порядок меньше (так, обласканное властью сельское хозяйство будет профинанировано на 2,6 миллиарда).



На здравоохранение выделено всего 3,4 млрд рублей. Причём на "скорую помощь" - всего 40 миллионов. Культура и некая кинематография сьедят 667 млн рублей, физкультура и спорт - 1,5 млрд рублей. На сферу ЖКХ выделят миллиард, на бюджетные СМИ - 240 миллионов. Меньше всех перепадет экологам: на охрану окружающей среды дадут всего 156 млн рублей.



На лесное хозяйство выделят 492 миллиона, на общественный транспорт - 713 миллионов, на ремонт дорог - 3,9 миллиарда рублей.



По словам докладчика, вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых, 65% расходов бюджета достанется народу. Особенно повезёт врачам - их зарплата вырастет до 54 тысяч рублей! Гарантирован рост доходов учителей и воспитателей детских садов - им обещаны ежемесячные 27 тысяч рублей. А зарплата тренеров детско-юношеских спортивных школ будет доведена до 30 тысяч рублей.



- Исходя из опубликованной информации об итогах социально-экономического развития области за девять месяцев текущего года следует, что во всех сферах у нас рост на 7-8 процентов. В особых экономических зонах продукции выпущено на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Казалось бы, должны вырасти и налоговые поступления на соответствующую величину, но этого в проекте бюджета на следующий год я не увидел. Более того, налог на прибыль даже стал меньше. Почему? - поинтересовался у докладчика депутат облсовета Сергей Токарев.



Из ответа Вячеслава Щеглеватых следовало, что, действительно, в бюджете 2018 года доход от налога на прибыль составит 16,5 млрд рублей (в этом - 16,7 млрд рублей). Это обусловлено, в частности, тем, что часть этого налога заберет Кремль.











