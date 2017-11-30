Общество

сегодня, 10:15

Липецким врачам пообещали 54 тысячи рублей зарплаты уже в следующем году

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#Бюджет #зарплаты

Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых гарантировал феерический рост доходов бюджетникам.

Сегодня в Липецком областном Совете состоялись публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2018 год и плановые показатели 2019-2020 годов.

Из параметров бюджета-2018 следует, что доходы областной казны составят 50,2 млрд рубле (из них собственные доходы - 42,2 млрд рублей), расходы - 51,7 млрд рублей. Разрыв между поступлениями и тратами - 1,5 миллиарда.

Из доклада главного финансиста области Вячеслава Щеглеватых следовало, что на содержание губернатора предусмотрено 4 млн рублей. Резервный фонд главы региона составит 30 миллионов.

Самый большой бюджет в следующем году предусмотрен на статью "социальная политика" - 13,7 млрд рублей. Из этой суммы собственно на соцобслуживание и соцобеспечение населения предусмотрены 11,8 миллиарда. Другая весомая статья расходов - "образование". На функционирование школ, детсадов и профтехучилищ выделено 12,1 млрд рублей. Все остальные расходы - на порядок меньше (так, обласканное властью сельское хозяйство будет профинанировано на 2,6 миллиарда).

На здравоохранение выделено всего 3,4 млрд рублей. Причём на "скорую помощь" - всего 40 миллионов. Культура и некая кинематография сьедят 667 млн рублей, физкультура и спорт - 1,5 млрд рублей. На сферу ЖКХ выделят миллиард, на бюджетные СМИ - 240 миллионов. Меньше всех перепадет экологам: на охрану окружающей среды дадут всего 156 млн рублей.

На лесное хозяйство выделят 492 миллиона, на общественный транспорт - 713 миллионов, на ремонт дорог - 3,9 миллиарда рублей.
 
По словам докладчика, вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых, 65% расходов бюджета достанется народу. Особенно повезёт врачам - их зарплата вырастет до 54 тысяч рублей! Гарантирован рост доходов учителей и воспитателей детских садов - им обещаны ежемесячные  27 тысяч рублей. А зарплата тренеров детско-юношеских спортивных школ будет доведена до 30 тысяч рублей.

- Исходя из опубликованной информации об итогах социально-экономического развития области за девять месяцев текущего года следует, что во всех сферах у нас рост на 7-8 процентов. В особых экономических зонах продукции выпущено на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Казалось бы, должны вырасти и налоговые поступления на соответствующую величину, но этого в проекте бюджета на следующий год я не увидел. Более того, налог на прибыль даже стал меньше. Почему? - поинтересовался у докладчика депутат облсовета Сергей Токарев.

Из ответа Вячеслава Щеглеватых следовало, что, действительно, в бюджете 2018 года доход от налога на прибыль составит 16,5 млрд рублей (в этом - 16,7 млрд рублей). Это обусловлено, в частности, тем, что часть этого налога заберет Кремль.





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#Бюджет #зарплаты

Комментарии (14)

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Рихтер

1 минуту назад
на всех? тогда нормально!!! я то уж испугался, подумал что каждому
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Полицмен

1 минуту назад
Засуетились путлеры перед выборами,очко заиграло
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житель

10 минут назад
а потом тоже будут говорить что мало дали или как?
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Логика

11 минут назад
обещанного 3 года ждут!
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Прохожий

27 минут назад
а Медсестрам? з/п как у уборщиц
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Какая боль, чиновник и врач - 5:0

29 минут назад
Обманывает, какой ужас! Врач высшей категории, у которого такая ответственность за здоровье людей, получает 15 тыс. А мальчик или девочка на госслужбе протирает штанишки или юбешку за 25 и выше. О, времена!
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Туса в липецке

33 минуты назад
Один обещалкин уже 18 лет обещает счастье всем россиянам, а воз и ныне тут.
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Сергей 13

36 минут назад
"65% расходов бюджета достанется народу"-данунафуй!Такие басни даже Крылов не писал.
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@

36 минут назад
Режим воров держиться на лжи и репрессиях
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Ну и ну

39 минут назад
"Сегодня обещал жене шубу купить. Завтра тоже пообещаю". Вот вся суть обещаний. Все время отодвигать для других светлое будущее на потом . Главное - свое создать здесь и сейчас. Прибавят зарплату - уберут интенсивку или премии. В сумме останется то же самое.
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