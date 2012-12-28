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В Липецкой области ночью температура опустится до 0 градусов

5 апреля Липецкая область останется в тыловой части Скандинавского циклона, пройдут небольшие дожди. 6 и 7 апреля регион попадет под влияние атмосферных фронтов Атлантического циклона – существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-11 градусов тепла, что на 1-6 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +1 до +3, днем — от +7 до +9 градусов.

День 5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 16 градусов мороза. 

похолодание
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Комментарии (10)

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Сначала новые
давай-отключай
8 минут назад
Уже в понедельник будет +19, всю следующую неделю теплынь около +20, сколько можно издеваться? Отключайте отопление! на один день типа "похолодало" , +9, а мерзлюки и квадрободы уже тут как тут :)
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Бабка
22 минуты назад
Вырубайте отопление,кондиционер еле спасает.
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Человек
9 минут назад
Во Бабка какая горячая.
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Гостья
35 минут назад
хватит врать. 0 градусов не будет. замерзли все окачурились.
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Зоркий
39 минут назад
Это для тех, кто просил отключить отопление.
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АФОНЯ
30 минут назад
Зоркий, верно.
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Чего
54 минуты назад
замолчали отключатели отопления ?
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Отключайте отопление!
12 минут назад
увы мне, первыми успели вылезти в коменты замороженные при +20 :)
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Гостья
22 минуты назад
и что замерзли ??? а нам всем жарко! мужики и такие мерзлячии. ешьте яйца с мясо и мерзнуть не будете! а чрезмерная жара и духота очень вредна для легких и вообще всего организма.
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АДВОКАТЕССА
25 минут назад
Отключатели отопления в шоке
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