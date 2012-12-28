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Погода в Липецке
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В Липецкой области ночью температура опустится до 0 градусов
5 апреля Липецкая область останется в тыловой части Скандинавского циклона, пройдут небольшие дожди. 6 и 7 апреля регион попадет под влияние атмосферных фронтов Атлантического циклона – существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +1 до +3, днем — от +7 до +9 градусов.
День 5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 16 градусов мороза.
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