В Липецкой области ночью температура опустится до 0 градусов

5 апреля Липецкая область останется в тыловой части Скандинавского циклона, пройдут небольшие дожди. 6 и 7 апреля регион попадет под влияние атмосферных фронтов Атлантического циклона – существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-11 градусов тепла, что на 1-6 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +1 до +3, днем — от +7 до +9 градусов.День 5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 16 градусов мороза.