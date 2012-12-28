Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Происшествия
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58 минут назад
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По ДТП на переходе через Краснозаводскую возбуждено уголовное дело
Утром 2 апреля там сбили 62-летнюю женщину.
– Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Санкции этой статьи — до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет или без такового.
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