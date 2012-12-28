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58 минут назад
3

По ДТП на переходе через Краснозаводскую возбуждено уголовное дело

Утром 2 апреля там сбили 62-летнюю женщину.

По факту ДТП на пешеходном переходе через улицу Краснозаводскую в Липецке, где утром 2 апреля 46-летний водитель автомобиля «Лада» сбил 62-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело. Напомним, авария произошла у дома №2в. Пострадавшая была госпитализирована.

– Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Санкции этой статьи — до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет или без такового.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ну что
16 минут назад
ВодЯтел, до летал я? Теперь плотно посидишь!!
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кит
49 минут назад
Хватит летать по городу как за городом ! Знак пешеходный переход видишь-будь готов как пионер к пешеходу с наушниками ! В городе нужно ехать осторожно ! Селя ви-таковы ПДД
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Да
33 минуты назад
Этим дятлам бесполезно объяснять!!!! Рот раз нут и прут не останавливаясь
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