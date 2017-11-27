Липецкая «управляшка» завышала ОДН

Жильцы заметили обман.

Арбитражный суд Липецкой область отказал управляющей компании «Аист» в признании недействительным предписания, выданного по итогам проверки со стороны Государственной жилищной инспекции. В документе от «Аиста» требовали перерасчета за ОДН.



Как указано в решении суда, причиной для внеплановой проверки работы управляющей компании стало заявление от жильцов дома №67 по улице Стаханова. Потребителей насторожили те суммы, что были указаны в платежах за ОДН. В ходе проверки установили, что многоквартирный оборудован общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодного водоснабжения, тепловой энергии. Расчет размера платы за холодное и горячее водоснабжение,

электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества за январь - февраль 2017 года, выполнен ООО «УК «Аист» по нормативам потребления. В это же время объем холодной воды и электроэнергии, предъявленный к оплате собственникам помещений, рассчитанный по нормативу потребления в январе - феврале 2017 года, составил больше, чем фактический объем потребления данных коммунальных ресурсов по счетчикам. Государственная жилищная инспекция выдало предписание сделать перерасчет платежей, но в «Аисте» с выводами проверки не согласились и обратились в суд.



Арбитражный суд решил, что предписание соответствует характеру выявленного нарушения, направлено на его устранение, а также является реально исполнимым. При таких обстоятельствах оно является законным и обоснованным, в связи с чем оно не нарушает прав и интересов общества.