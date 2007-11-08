Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков

Из-за конфликтов на пассажирском транспорте водители уходят из профессии. Уже сейчас, по данным дептранса липецкой мэрии, городу не хватает около 300 водителей.

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В редакцию GOROD48 обратились несколько липецких перевозчиков и попросили дать им возможность поделиться своей бедой. По их словам, у липчан сложилось неверное представление о том, что детям и подросткам вовсе не обязательно оплачивать проезд в городских маршрутках. Отсюда — раздоры с привлечением полиции и следственного комитета и даже проблемы с кадрами — из-за таких конфликтов от переводчиков уходят водители.Самый свежий пример случился 15 марта в 330-й маршрутке. Вот что нам рассказала предприниматель Галина Орлова:— В автобус на остановке «Улица Вермишева» зашла девушка и несколько раз приложила транспортную карту к терминалу оплаты. Карточка — в стопе. Водитель Игорь корректно попросил девушку заплатить наличными или покинуть салон. Но девушка вышла только тогда, когда проехала три остановки. Потом она позвонила отцу и рассказала, что ее высадили из автобуса. Тогда отец перевел ей на карту деньги, и она села в следующий 330-й. Затем мне на сотовый позвонил ее отец с возмущениями. Позвонил председатель городского департамента транспорта Чекрыжов и сказал, что меня уже ждет сотрудник следственного комитета для объяснений. После дачи показаний наш водитель, который просил безбилетницу выйти на остановке, сказал, все, Галина Васильевна, я ухожу! Надоело это все! И написал заявление на увольнение.Этот инцидент, как с недавних пор силовики называют такие случаи, был записан видеокамерой автобуса. На записи девушка, которой можно дать и 20, и 25 лет.— Свой возраст она водителю не называла. Но даже если бы и назвала, то и по федеральному закону, и по постановлению администрации Липецка без оплаты проезда она ехать не могла: ей же явно не семь лет! — возмущается предприниматель Орлова.

Статья 20 п.21 ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 г.

«Лицо… отказавшееся от оплаты проезда и (или) от оплаты перевозки следующих вместе с ним детей… обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним».

Ее коллеги Александр Алтарев и Владимир Куницын говорят, что конфликтные ситуации на этот счет постоянны. И чем старше заяц, тем наглее. Ладно бы подросток попросил водителя позволить ему проехать бесплатно! Но часто они вваливаются в маршрутку компаниями, занимают сидячие места, тем самым не дают сесть оплатившим проезд пассажирам. И что им может сделать водитель кроме замечания? А подростки чувствуют свою безнаказанность: хамят, отказываются покинуть салон, настаивают на том, что их нельзя высадить из автобуса. А иногда даже тычут в лицо водителю паспорт и говорят, что им 14-15 лет, и что они совершенно законно едут бесплатно.

— Да нет такого закона! — возмущается Александр Алтарев. — Есть ошибочное представление подростков и их родителей, что детям до 16 лет можно ездить бесплатно!Федеральное законодательство и соответствующее постановление администрации Липецка однозначны: родители могут бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно без предоставления им отдельных мест для сидения. И все.— А вот недавний случай на нашем 323-м маршруте. Едет у нас водитель Василий Узляков. Заходят к нему в автобус две девочки на вид лет по пятнадцать. Одна сразу шмыг в салон и села. Вторая несколько раз приложила транспортную карту к терминалу. Бум-бум-бум — нет денег. Стала кому-то звонить. Водитель корректно объяснил ей, что бесплатного проезда у нас нет. Но они едут и едут. А на конечной, на Тракторном, их уже встречают родители этой девочки. Впереди мама, за ней папа. Мат отборный в присутствии своего ребенка. Помимо оскорблений мать еще и пригрозила водителю, что затаскает его по следственным комитетам и судам. И мы не знаем, что делать. Стоит ли подавать встречный иск водителю на оскорбление? — жалуется Владимир Куницын.— Я обслуживаю еще и пригородный 112-й маршрут. Мои водители жалуются, что в Казинке постоянно садится ватага подростков, за проезд они не платят, а в ответ на замечание матерятся, говорят, что до 16 лет проезд бесплатный. И что делать водителю? — разводит руками Александр Алтарев.

Статья 22 ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 г.



«При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право… перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения».



Постановление администрации г. Липецка

от 20.01.2015 №39 «О правилах пользования трамваями, троллейбусами, автобусами….»



ст.5.1 «Пассажир при проезде в городском пассажирском транспорте имеет право провозить бесплатно детей в возрасте до 7 лет включительно без представления отдельных мест для сидения.

Конечно, можно сказать, что автобус не тронется с места, пока не будет оплачен проезд. Но эта мера не всегда действенна. К тому же в таком случае возмущаются остальные пассажиры. И эта нервотрепка постоянная, ежедневная. Она выматывает водителей, как правило, работающих по тяжелому графику два через два. Некоторые по этой причине меняют работу. В среднем, по словам перевозчиков, им не хватает 25% водителей, ведь многие еще попали и под частичную мобилизацию. Ушедших просто некому заменить: в том же АТП «ВОА» Владимира Куницына самому молодому водителю — 37 лет. Баранку крутят, в основном, или 50-летние мужики, или пенсионеры.— Престиж специальности потерян напрочь! Мы все испытываем колоссальные кадровые проблемы несмотря на довольно приличную зарплату. Техника у нас есть — водителей нет! У меня масса знакомых водителей, но никто их них не готов сесть за руль маршрутки только из-за этой нервотрепки с «яжематерями» и их детьми. Люди готовы прийти на разовый заказ, на межгород, на садовые маршруты, но только не на регулярные городские, — говорит Александр Алтарев.Перевозчики сетуют на общее падение нравов. На то, что детей ни родители, ни школа не учит правилам поведения в обществе в целом, не говоря уже о транспорте. Откуда дети и их родители взяли то, что до 16 лет можно ездить бесплатно? Предприниматели в один голос говорят, что водители не имеют права высаживать безбилетных детей и подростков посреди поля, как это было зимой где-то в Заполярье и даже в Липецком районе — на этот счет есть специальное разъяснение прокуратуры, но где закон, запрещающий не пустить зайца в салон или высадить его на ближайшей остановке?— Никого, даже взрослого здорового человека водитель не вправе высадить между остановками. Если это бы сделал мой водитель, то даже несмотря на мою непростую кадровую ситуацию, я бы тут же выгнал его с работы и заплатил бы 30 тысяч рублей штрафа как юрлицо за такие действия. Но в федеральном законе четко написано, что «лицо, отказавшееся от оплаты проезда или от оплаты перевозки следующих вместе с ним детей, обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним», — цитирует Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Александр Алтарев.Галина Орлова переводит разговор на тему ответственности родителей. Почему они допускают то, что на транспортной или банковской карте их детей нет денег, для оплаты проезда? Почему у них нет мелочи на этот случай, чтобы оплатить проезд наличными? Получается, они ненадлежащим образом исполняют свои права? За это, кстати, статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрен штраф — до 500 рублей.

Статья 5.35 КоАП РФ. «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»

п1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.



Комментарий к ст. 5.35 КоАП РФ:

В соответствии с действующим законодательством РФ, родители, законные представители, опекуны и т..д. обязаны заботиться и контролировать работоспособность банковских (транспортных) карт несовершеннолетних детей и наличие положительного баланса на них во избежание злоупотребления правом при проезде в городском и пригородном сообщении детей в возрасте старше семи лет, так как в соответствии с Семейным кодексом РФ, именно эта обязанность возложена на родителей, законных представителей, опекунов. В противном случае это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и ответственность за это предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ.

— В Иваново, я знаю, наша коллега-перевозчик, ввела для своих водителей правило: не трогаться с места в случае отказа от оплаты проезда с вызовом на место инцидента сотрудников полиции, органов опеки и попечительства и законных представителей безбилетных подростков. Неужели и нам пора прибегать к таким мерам? Этого бы не хотелось. А хотелось бы задать вопрос родителям, которые учат детей ездить бесплатно: вы кого таким образом хотите вырастить? Поколение инфантилов? Почему я своему сыну всегда давал деньги на проезд, хотя он ездил в автобусах моих маршрутов со школы домой? Я учил его тому, что всякий труд должен оплачиваться! Но если кто-то не интересуется, сколько денег на картах их детей, то пусть сопровождают их в поездках до достижения ими 16-летнего возраста, чтобы никто не упрекнул их в нарушении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — говорит Александр Алтарев.Перевозчики считают, что если не переломить ситуацию сегодня, завтра Липецк рискует остаться без пассажирского транспорта. Уже сейчас Липецку, по подсчетам городского департамента транспорта, не хватает 30% водителей, в том числе даже в МУП «Липецкпассажиртранс». А это — порядка 300 человек. Из-за нездоровой кадровой ситуации ни МУП, ни частные перевозчики хронически не выполняют плановые графики выпуска автобусов на маршруты.