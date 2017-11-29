Дельцы от ЖКХ нашли новый способ навязать свои услуги липчанам

Некая «Единая городская служба по учету водоснабжения» пугает горожан ответственностью за несвоевременную поверку счетчиков.

Жители Липецка стали жаловаться в GOROD48 на какую-то «Единую городскую службу по учету водоснабжения», разбрасывающую по почтовым ящикам извещения о необходимости срочной поверки индивидуальных приборов учета. В квитанции - какие-то реквизиты и расчеты, из которых следует, что получатель уже должен за что-то платить.- Я знаю, что горячую воду нам поставляет «Квадра», а холодную - ЛГЭК. В области холодную воду населению подает ОГУП «Липецкоблводоканал». А о существовании какой-то «Единой городской службы по учету водоснабжения» слышу в первый раз! - жалуется липчанин Сергей Свиридов.Ссылаясь на федеральное законодательство, эта организация уведомляет жильцов о том,ь что их счетчики нуждаются в обязательной метрологической проверке. В противном случае приборы объявляются непригодными для расчетов.GOROD48 решил провести эксперимент и дозвонится по указанному в извещении телефону.Телефон оказался многоканальным. Вначале с минуту играла приятная музыка, потом трубку поднял молодой человек по имени Роман. Мы сразу же переадресовали ему вопрос нашего читателя Сергея Свиридова и услышали, что разговариваем с оператором «организации, работающей по всей России».- Вы звоните даже не в Липецк. Мы - вышестоящая организация. Мы выше, чем ОГУП «Липецкоблводоканал» и ЛГЭК, - сказал оператор Роман.Прижатый в угол, Роман сообщил, что такие извещения приходят всем липчанам. Но это - не афера, так как по этим извещениям никто никому ничего не может оплатить (это так, GOROD48 безуспешно пытался это сделать через Сбербанк). Это, мол, предупреждение гражданам, имеющим индивидуальные приборы учета ресурсов.Итак, это лишь коммерческое предложение от частной лавочки, надеющейся, что на него клюнут внушаемые потребители.- Так что, получив извещение или внезапный звонок по телефону с требованием срочно пройти процедуру, не поддавайтесь на уговоры, и сначала откройте паспорта своих счетчиков. Скорее всего, ничего делать на данный момент не нужно, - прокомментировал ситуацию первый вице-спикер городского Совета депутатов Федор Жигаров.В Липецком горсовете считают, что, рассылая такие объявления, коммерсанты нарушают закон о рекламе, навязывая свои услуги населению. И просят обратить внимание на паспорта пригодности ИПУ: обычный период межинтервальной поверки для них - шесть лет.