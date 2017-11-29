Общество

вчера, 23:24

Липецк по качеству жизни скатывается все ближе к дну

8 1095
#исследование
Липецк по качеству жизни скатывается все ближе к дну

Год от года рейтинги города падают все ниже и ниже

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги проекта по оценке качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год. Оценки, полученные Финансовым университетом, основаны на мнении населения относительно положения дел в их городах по различным составляющим городской жизни. Сбор данных проводился при помощи социологических опросов, проводимых по выборке, репрезентативно отражающей население городов, рассмотренных в исследовании.

Для оценки качества жизни в городах использовались мнения и оценки населения по следующим темам:  Качество медицинского обcлуживания. Состояние дорог, дорожного хозяйства и работа ГИБДД. Культура и образование состояние жилого фонда, работа ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство города. Работа городских властей. Миграционные настроения – готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни.    

Каждая из приведенных выше тем в ходе социологических исследований была раскрыта при помощи ряда вопросов, на основании ответов на которые для каждого города рассчитан ряд индексов по шкале от 0 до 100 (от самых низких до самых высоких показателей потребительской оценки тех или иных сторон городской жизни). На их основании по той же шкале от 0 до 100 рассчитан общий, интегральный Индекс качества жизни в крупных и средних российских городах.

Качество медицинского обcлуживания липчане оценили по шкале от 0 до 100 на 55

Состояние дорог, дорожного хозяйства и работа ГИБДД – на 51.

Культура и образование – на 24

 состояние жилого фонда, работа ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство города – на 39.

Работу городских властей – на  19

Миграционные настроения – готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни липане оценили на 65.

В совокупности, Липецк оказался на дне исследования. 32 место из 38. Для сравнения, Воронеж на 18 месте.

Первое же место занимает Тюмень, второе – Грозный, третье – Казань.

В прошлом году по качеству жизни Липецк был на 25 строчке этого исследования. А еще годом ранее – на 28-м. 

8 1095
#исследование

Комментарии (8)

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Как так?

9 минут назад
А как же долгосрачный проект Здоровый регион? Там по показателям вся область благополучная и каждому в ней дышится и живется лучше всех! Как? Что опять бумагомаратели на бюджетные деньги пропиврили новую темку? Не може быть. Или может?
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Г48

20 минут назад
Иванов - абсолютно некомпетентен. Кроме самопиара ничем не занят.
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315

31 минуту назад
Липецк грязный город на ровне с Ангарском Норильском Череповцом люди в таких промышленных городах должны получать компенсацию неблагоприятной экологической обстановки в виде концертных дворцов и спортивных площадок качественного транспорта и доступной медицины на деле все плачевно и НЛМК срет угоришь через ЛТЗ проедешь тухлые яйца НЛМК не помог городу проложить не 1 км трамвайного полотна не закупил для своих же рабочих не одного вагона нового трамвая...и какая польза от Особых Эконом Зон что-то у нас больно нищенский городской бюджет экологическая обстановка все хуже а казна все уже.
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Юный едираст

34 минуты назад
После выборов тусанем на селигере и решим как вам помочь, чтоб уже не мучились... А где рабов тогда искать? Мы же поколение дома 2 можем только бухать и беспордонно сношаться в отверстия не предусматривающие продолжение рода
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Единомышленник

38 минут назад
Ничего ничего!! Главное, чтобы при зарплате в 7-8 тысяч наверх было доложено про 27-28!!
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блин

41 минуту назад
Лисин на * дил денег
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Липчанин

57 минут назад
Это называется экономический геноцид населения области! Нормальной работы нет, а за ту что есть, платить не хотят!
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Наташа

вчера, 23:36
Ну вот ближе к правде...а как же только недавно и рейтинг у тербунаторов был больше и оливье халявное. Не поймешь...каждая новость друг другу противоречит. Все время удивляемся, как все хорошо, а ту на те...
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