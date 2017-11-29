Липецк по качеству жизни скатывается все ближе к дну

Год от года рейтинги города падают все ниже и ниже

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги проекта по оценке качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год. Оценки, полученные Финансовым университетом, основаны на мнении населения относительно положения дел в их городах по различным составляющим городской жизни. Сбор данных проводился при помощи социологических опросов, проводимых по выборке, репрезентативно отражающей население городов, рассмотренных в исследовании.

Для оценки качества жизни в городах использовались мнения и оценки населения по следующим темам: Качество медицинского обcлуживания. Состояние дорог, дорожного хозяйства и работа ГИБДД. Культура и образование состояние жилого фонда, работа ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство города. Работа городских властей. Миграционные настроения – готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни.

Каждая из приведенных выше тем в ходе социологических исследований была раскрыта при помощи ряда вопросов, на основании ответов на которые для каждого города рассчитан ряд индексов по шкале от 0 до 100 (от самых низких до самых высоких показателей потребительской оценки тех или иных сторон городской жизни). На их основании по той же шкале от 0 до 100 рассчитан общий, интегральный Индекс качества жизни в крупных и средних российских городах.

Качество медицинского обcлуживания липчане оценили по шкале от 0 до 100 на 55

Состояние дорог, дорожного хозяйства и работа ГИБДД – на 51.

Культура и образование – на 24

состояние жилого фонда, работа ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство города – на 39.

Работу городских властей – на 19

Миграционные настроения – готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни липане оценили на 65.

В совокупности, Липецк оказался на дне исследования. 32 место из 38. Для сравнения, Воронеж на 18 месте.

Первое же место занимает Тюмень, второе – Грозный, третье – Казань.

В прошлом году по качеству жизни Липецк был на 25 строчке этого исследования. А еще годом ранее – на 28-м.