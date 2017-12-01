Происшествия
15 минут назад
Трагическая смерть учредителя тамбовской фирмы не повлияла на реализацию строительных проектов мэрии
Школа на Манеже будет построена в срок
Трагическая смерть учредителя тамбовской строительной фирмы "Сталь-М" не повлияет на реализацию строительных проектов мэрии. Об этом GOROD48 сообщил руководитель управления строительства администрации Липецка Сергей Косинов.
- Ничего не поменялось. У фирмы - тот же директор. Наш подрядчик в условленные договорами сроки благоустраивает Каменный лог и возводит школу на Манеже, - сказал главный строитель мэрии.
Напомним, что вертолет "Еврокоптер EL-120" под управлением учредителя ООО "Сталь-М" Александра Федосеева разбился утром 28 ноября в Кирсановском районе Тамбовской области. Вместе с ним погиб и пассажир, топ-менеджер компании Илья Надеждин.
Из сообщения Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ следует, что рабочей версией рассматривается как ошибка пилотирования, так и неисправность вертолета. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").
- Ничего не поменялось. У фирмы - тот же директор. Наш подрядчик в условленные договорами сроки благоустраивает Каменный лог и возводит школу на Манеже, - сказал главный строитель мэрии.
Напомним, что вертолет "Еврокоптер EL-120" под управлением учредителя ООО "Сталь-М" Александра Федосеева разбился утром 28 ноября в Кирсановском районе Тамбовской области. Вместе с ним погиб и пассажир, топ-менеджер компании Илья Надеждин.
Из сообщения Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ следует, что рабочей версией рассматривается как ошибка пилотирования, так и неисправность вертолета. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").