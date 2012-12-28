Липецкая вечЁрка: расчленение из-за квартиры, новые условия призыва и погодные сюрпризы

Сегодня, 3 апреля, следователи рассказали о том, что злоумышленники закопали на территории Липецкой области расчлененное тело москвички, в военкомате напомнили новые условия призыва, и погода строит липчанам козни.