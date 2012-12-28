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29 минут назад
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Липецкая вечЁрка: расчленение из-за квартиры, новые условия призыва и погодные сюрпризы

Сегодня, 3 апреля, следователи рассказали о том, что злоумышленники закопали на территории Липецкой области расчлененное тело москвички, в военкомате напомнили новые условия призыва, и погода строит липчанам козни.

Липецкая область прогремела на всю страну с криминальной историей. Оказывается на территории нашего региона закопали расчлененное тело 70-летней москвички, которая лишилась жизни из-за квартиры.

В преступлении подозреваются 66-летний и 43-летний москвичи. По данным следствия, тот что помоложе хотел приватизировать и продать квартиру своей знакомой, а тот что постарше — избил ее, да так, что женщина умерла. Тогда-то ее и отвезли в Липецкую область, расчленили и закопали.

Злоумышленники не оставили идею получить квартиру и один из них пошел в МФЦ оформлять сделку. Сотрудники отказали ему в этом. Но чуть позже одного из мужчин вычислили с помощью видеокамер, оснащенных системой распознавания лиц, а тот сдал подельника.

А в Липецкой области вынесен приговор жительнице Грязей, которая убила сожителя ударом ножа в спину. Суд назначил ей семь лет общего режима. Нетрезвая пара поссорилась и 38-летняя гражданка ударила ножом 36-летнего сожителя. Поняв что наделала, она бросилась за помощью, но сделать уже ничего было нельзя.

В военкомате Липецка сегодня был аншлаг. Во время весеннего призыва планируется призвать более 500 горожан.

Главная особенность этого призыва — призывной возраст увеличен до 30 лет. В Липецке около 800 уклонистов, 50 из них — злостные. Но после введения Единого реестра воинского учёта бегать от призыва становится все сложнее. Призывники не могут выехать заграницу и получить права без ведома военкомата.

Военком в бессчетный раз напомнил, что отправлять в зону проведения СВО призывников не будут. Липецкие новобранцы пройдут службу в пределах Московского и Ленинградского военного округов в центральной части России.

Однако есть нюанс. Сам призывник может выбрать вместо срочной службы контракт с министерством обороны России. В осенний призыв такую альтернативу выбрали восемь человек. Некоторые сразу убыли в зону СВО.

«В советское время я уехал в армию маменькиным сынком-паенькой, а приехал оттуда матерым волком», — написал Безмасочник.

 «Если он по жизни не научился быть самодостаточным человеком, то никакая армия не превратит его из маменького сынка в самостоятельного и независимого человека», — ответил ему Михаил.

В Москве сегодня бушует шквалистый ветер с порывами до 21 м/с. Липецкие синоптики предостерегли о ветре до 17 м/с. Из-за него на улице Краснозаводской на провода упало дерево.



Фото пресс-службы администрации Липецка

Многие липчане отметили, что в городе начались пыльные бури. Ветер поднимает высыпанную на улицы зимой противоголедную смесь, из-за чего першит в горле. Кстати, мэр Евгения Уваркина велела убрать город к 1 мая.

А синоптики предупредили, что в ближайшие дни похолодает. В ночь на 6 апреля ожидаются заморозки до -2 градусов. Но уже днем в субботу начнет теплеть.

И даже при таком похолодании среднесуточная температура в Липецке все равно останется выше нормы на один-два градуса .

Завтра стоит взять с собой зонтик. По прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие дожди. А температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов.
вечЁрка
убийство
призыв
похолодание
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Комментарии (1)

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Эксперт
11 минут назад
Кстати, мэр Евгения Уваркина велела убрать город к 1 мая. - а до 1 мая что дома сидеть без работы и прогулок , ждать пока пыльные бури утихнут?
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