Общество
сегодня, 14:06
У липчан отбирают шесть из семи заработанных рублей
Об этом сообщил депутатам горсовета глава Липецка.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета во время обсуждения проекта муниципального бюджета на 2018 год депутат Николай Быковских раскритиковал мэрию за недостаток усердия в пополнении городской казны. Более того, член КПРФ назвал городской бюджет «феодальным». Удивительно, но с этим определением отчасти согласился и глава Липецка Сергей Иванов.
Напомним, что собственные доходы городской казны на 2018 год составят 4,3 млрд рублей (с учетом субсидий, дотаций и субвенций из федерального и регионального бюджета доходная часть муниципальной казны определена в 10,4 миллиарда). Анализируя ситуацию, Счетная палата Липецка в своем резюме пишет о том, что доходная часть бюджета сформирована со значительным превышением поступлений из вышестоящих бюджетов над собственными доходами. И даже несмотря на 10-процентный рост поступлений из собственных доходных источников, в 2018 году сохранится тенденция снижения поступлений собственных доходов, наблюдающаяся с 2013 года.
Собственные доходы муниципалитета - 4,3 млрд рублей - составят поступления от трех налогов: земельного, НДФЛ и дохода на имущество физлиц (норматив отчисления этого налога в казну Липецка увеличен региональной властью на 0,02%).
Полемизируя с депутатом Быковских, глава Липецка выразил несогласие с его взглядом на то, что мэрия недостаточно работает над повышением собственных доходов бюджета.
- Доходная база Липецка - это 30 миллиардов рублей. Столько средств перечисляют в бюджеты всех уровней предприятия, организация, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели. В Липецке из этих средств остается только 4,3 миллиарда рублей.
Итак, у липчан отбирают шесть из семи заработанных рублей! И это - тенденция последних 10 лет.
Глава Липецка сообщил, что в настоящее время муниципалитету областная власть оставляет всего 18,7% НДФЛ, что составляет 1,9 млрд рублей. А если бы регион оставлял Липецку весь этот собранный на его территории налог, то городская казна сразу бы приросла 10 миллиардами.
Увы, это невозможно. Но возможно другое: изменение параметров отчислений в муниципальный бюджет Кремлем и регионом собранных на территории муниципалитета налогов. Допустим, почему бы не оставлять Липецку (как, впрочем, и всем другим муниципалитетам) половину суммы НДФЛ, собранного на его территории? Тогда сразу бы появился смысл работать над созданием новых рабочих мест, жестко карать работодателей за «серые» и «черные» зарплаты. Тогда сразу бы стало ясно, кто из мэров рабочая пчела, а кто - трутень.
Но кто будет заниматься этими вопросами? Зависимые от губернаторов и президентов нацреспублик мэры? Или такие же зависимые от президента губернаторы и президенты нацреспублик? Депутаты Госдумы и Совета Федерации, которых также нельзя уличить в отстаивании интересов регионов?
«Тенденция сокращения норматива отчислений по НДФЛ наблюдается в течении последних десяти лет, что нивелирует эффект от поступлений дополнительных доходов в бюджет города, получаемый за счет роста фонда оплаты труда на предприятиях и организациях города», - пишут в своем заключении на проект городского бюджета аудиторы Счетной палаты Липецка.
Особенно это было ощутимо в 2016 году. Тогда Сергей Иванов принял город с бюджетом, доходы которого не превышали 7,7 млрд рублей. А закончил глава Липецка 2016-й с бюджетом, превысившим 10 миллиардов. То есть в муниципальной казне за год за счет работы с «горой» и федеральным центром сразу прибавилось более 2,5 млрд рублей! А 2017-й мэрия заканчивает с бюджетом в 10,4 миллиарда.
Как говорят в кулуарах мэрии, с приходом Сергея Иванова Липецк наконец-то из изгоев областной власти стал ее любимчиком. От этого и все дополнительные бонусы! Но по факту городу дали то, что не додавали годами! И разве должно благосостояние Липецка, города с 500-тысячным населением, зависеть от воли единственного человека в области? Правильно ли это?
Игорь Луговой
Напомним, что собственные доходы городской казны на 2018 год составят 4,3 млрд рублей (с учетом субсидий, дотаций и субвенций из федерального и регионального бюджета доходная часть муниципальной казны определена в 10,4 миллиарда). Анализируя ситуацию, Счетная палата Липецка в своем резюме пишет о том, что доходная часть бюджета сформирована со значительным превышением поступлений из вышестоящих бюджетов над собственными доходами. И даже несмотря на 10-процентный рост поступлений из собственных доходных источников, в 2018 году сохранится тенденция снижения поступлений собственных доходов, наблюдающаяся с 2013 года.
Собственные доходы муниципалитета - 4,3 млрд рублей - составят поступления от трех налогов: земельного, НДФЛ и дохода на имущество физлиц (норматив отчисления этого налога в казну Липецка увеличен региональной властью на 0,02%).
Полемизируя с депутатом Быковских, глава Липецка выразил несогласие с его взглядом на то, что мэрия недостаточно работает над повышением собственных доходов бюджета.
- Доходная база Липецка - это 30 миллиардов рублей. Столько средств перечисляют в бюджеты всех уровней предприятия, организация, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели. В Липецке из этих средств остается только 4,3 миллиарда рублей.
Итак, у липчан отбирают шесть из семи заработанных рублей! И это - тенденция последних 10 лет.
Глава Липецка сообщил, что в настоящее время муниципалитету областная власть оставляет всего 18,7% НДФЛ, что составляет 1,9 млрд рублей. А если бы регион оставлял Липецку весь этот собранный на его территории налог, то городская казна сразу бы приросла 10 миллиардами.
Увы, это невозможно. Но возможно другое: изменение параметров отчислений в муниципальный бюджет Кремлем и регионом собранных на территории муниципалитета налогов. Допустим, почему бы не оставлять Липецку (как, впрочем, и всем другим муниципалитетам) половину суммы НДФЛ, собранного на его территории? Тогда сразу бы появился смысл работать над созданием новых рабочих мест, жестко карать работодателей за «серые» и «черные» зарплаты. Тогда сразу бы стало ясно, кто из мэров рабочая пчела, а кто - трутень.
Но кто будет заниматься этими вопросами? Зависимые от губернаторов и президентов нацреспублик мэры? Или такие же зависимые от президента губернаторы и президенты нацреспублик? Депутаты Госдумы и Совета Федерации, которых также нельзя уличить в отстаивании интересов регионов?
«Тенденция сокращения норматива отчислений по НДФЛ наблюдается в течении последних десяти лет, что нивелирует эффект от поступлений дополнительных доходов в бюджет города, получаемый за счет роста фонда оплаты труда на предприятиях и организациях города», - пишут в своем заключении на проект городского бюджета аудиторы Счетной палаты Липецка.
Особенно это было ощутимо в 2016 году. Тогда Сергей Иванов принял город с бюджетом, доходы которого не превышали 7,7 млрд рублей. А закончил глава Липецка 2016-й с бюджетом, превысившим 10 миллиардов. То есть в муниципальной казне за год за счет работы с «горой» и федеральным центром сразу прибавилось более 2,5 млрд рублей! А 2017-й мэрия заканчивает с бюджетом в 10,4 миллиарда.
Как говорят в кулуарах мэрии, с приходом Сергея Иванова Липецк наконец-то из изгоев областной власти стал ее любимчиком. От этого и все дополнительные бонусы! Но по факту городу дали то, что не додавали годами! И разве должно благосостояние Липецка, города с 500-тысячным населением, зависеть от воли единственного человека в области? Правильно ли это?
Игорь Луговой
Рамзанчик
На выход!
Липчанин
Собянин
Ы
цирк