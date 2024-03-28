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«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
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46 минут назад
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«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Дома Ниженки начало подтапливать еще в декабре. СК начал проверку.
— Живу тут 50 лет, с 1973 года. Могу сказать, что да, подвал в нашем доме подтапливало каждой весной, не без этого. Когда был жив мой муж, он откачивал ее пару раз за весну. Но в этот раз нас топит с декабря! — говорит Татьяна Аксенова.
Женщина открывает люк подпола. Туда струйкой течет вода. Подвал затоплен настолько, что хозяйка дома перетаскала в спальню всю хранившуюся в нем консервацию.
— Все говорят, что наши дома стоят в яме. Но раньше они были на уровне дороги. А сейчас, смотрите, дорога выше подоконников! А все потому, что когда в городе делают дороги, старый асфальт срезают перед тем, как уложить новый. А у нас дорогу только и делают, что подсыпают. Так за полвека наши дома и оказались в яме. Пусть нас уже снесут к чертовой матери и куда-нибудь переселят!
Тем, у кого есть родня, как у 95-летней жительницы дома №24а Надежды Пчелкиной, легче — они этот тяжелый период могут пережить не в сырости. Но куда деться остальным? Если оставить дом без присмотра, вода из подвалов поднимется так, что затопит жилье по колено.
Как выглядит дом Пчелкиной, такой же ветхий, как ее хозяйка, GOROD48 показала Галина Андреева, которая в отсутствие соседки следит уровнем воды. Стены на полметра и выше от пола пропитаны влагой. Везде — черная плесень. Вода лужицами стоит на линолеуме.
По словам Галины Андреевой, воды было по щиколотку еще утром, но благодаря помощи спасателей городского управления ГО и ЧС, ее из дома откачали. Сейчас усилия спасателей направлены на откачку воды мотопомпой: по длинному рукаву ее сбрасывают в водоотводную канаву в метрах ста от дома.
— Когда я была молодой, моя свекровь и ее соседки вычищали такие канавы, которых тут было много. Но потом началась застройка. Те, кто строился, подсыпали под новые дома землю. Они же засыпали канавы. Так на наших огородах весной стало появляться бучило, — говорит хозяйка 26-го дома.
Однако вода в домах на улице Красной в этот раз пришла не в паводок, а еще в декабре. Такого тут не было никогда. С конца прошлого года сюда ежедневно приезжают АС-машины, с тех пор все на нервах. В конце концов, когда три дня назад по естественным причинам поднялся уровень реки Воронеж, воду с огородов и из подвалов откачать уже стало невозможно. Это подтверждает житель нечетной стороны улицы Красной: из его дома воду ассенизаторская машина откачивает прямо через окно!
— Прошу не называть мой адрес и меня не показывать — я хочу этот проклятый дом продавать. Мне не нужна плохая реклама, — говорит мужчина.
А мне вспомнился эмигрант Куйбышев, продавший сломанную машину герою фильма «Брат-2» со словами: «Мы, русские, не обманываем друг друга».
Так отчего на улице Красной с сложилась такая аномалия? Появившийся здесь специалист МБУ «Управление благоустройства Липецка» озвучил такую версию: зимой вода в подвалах не могла появиться ни по какой иной причине, кроме как из худых водопроводных труб. Поэтому и тщетны попытки ее откачать, что эти воды — не грунтовые. А при паводке ситуация еще более ухудшилась, ведь по закону сообщающихся сосудов разливающаяся река не принимает уже и грунтовые воды:
— Чтобы проверить эту версию, нужно знать, в каком состоянии на Ниженке находятся сети «РВК». Но как их проверить, если ни у одного дома нет смотровых колодцев. Они были тут раньше, но при ремонтах дорог их просто закатали в асфальт!
С этой версией в компании «РВК-Липецк» не согласны. «30 декабря 2023 года в «РВК-Липецк» поступила заявка об утечке на сетях водоснабжения в районе дома №28 по улице Красная. В начале января специалисты водоканала провели обследование сетей по данному адресу — утечек обнаружено не было. Также были отобраны пробы воды, анализ которых показал, что вода, подтапливающая территорию, отличается по своим показателям от питьевой воды. На данный момент заявки от жителей данной улицы в диспетчерской службе «РВК-Липецк» отсутствуют. В случае их поступления мы проведем дополнительное обследование сетей водоснабжения с применением специального диагностического оборудования. По его результатам примем соответствующие меры», — сообщили нам в ресурсной организации.
У уже упомянутой нами Галины Андреевой — своя версия:
— В этом году не почистили лог, по которому в реку стекает вода. А сказали, что за лог заплатили 10 миллионов рублей (эту сумму управление главного смотрителя должно заплатить наемной организации, которая проводит комплекс противопаводковых мероприятий. — Прим. И.Л.). Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию. А они просто веточки нарезали в логу и даже их не вывезли. Они должны были лог чистить, а не веточки срезать!
«Жители частных домов по улице Красная в Липецке, находящихся в зоне наиболее подверженной затоплению во время паводка, заявили о проживании в ненадлежащих условиях и бездействии уполномоченных должностных лиц. По их словам, частные домовладения с декабря 2023 года затапливает, в домах появилась сырость и плесень на стенах. Аналогичная ситуация сложилась в домах на соседних улицах. По указанию и.о. руководителя следственного управления СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка. По её результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщил сегодня о ситуации на улице Красной телеграм-канал управления следственного комитета.
Игорь Луговой
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