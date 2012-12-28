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Общество
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сегодня, 16:42
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Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
В городе — 1555 домов, подвалы которых могут быть использованы как укрытия.
— Срок окончания проверки — 1 апреля, — сказал чиновник.
Из почти трех тысяч многоквартирных домов в Липецке только в 1 555 есть подвалы, которые можно считать укрытиями на случай ЧП. По данным пресс-службы мэрии, предыдущая проверка признала пригодными к пребыванию в них людей подвалы 932 домов, остальные считались таковыми условно пригодными из-за отсутствия должной вентиляции, освещения, подтоплений. Ситуацию в подвалах этих 623 домов нужно актуализировать.
На этой же оперативке Сергей Ходяков сообщил, что за прошлую неделю на антисанитарию и подтопленные подвалы в ЕДС пожаловались 230 жителей Липецка. К компании «РВК» было 49 претензий, к управляющим компаниям — 181.
— Компания «РВК-Липецк» исполнила, по ее заявлениям, 41 заявку, восемь остальных — еще в работе. По заверениям «РВК» — максимальное исполнение заявок — три дня. По данным ЕДС, по контрольным обзвонам заявителей — шесть дней, — заметил председатель департамента.
Всего же с 1 сентября прошлого года в ЕДС от горожан пришло более 1 700 обращений на непригодные к использованию подвалы.
Кстати, о подвалах как укрытиях. Зачастую жильцы многоэтажек не знают, ни в каком состоянии подвалы в домах, в которых они живут, ни как туда попасть в случае ЧП, ведь неизвестно у кого есть ключи от них.
— Мы решили снять эту проблему, отдав дубликаты ключей от подвалов старшим по домам и жителям квартир № 1. Они предупреждены, что им запрещено клонировать эти ключи. Также ключи от подвала есть у дежурного слесаря нашей управляющей компании, — сообщил GOROD48 учредитель одной из крупных УК, обслуживающей достаточно новый микрорайон.
Этот руководитель, по его словам, пошел на этот шаг на свой страх и риск. Бизнесмен говорит, что ни в стране, ни в регионе нет никаких четких правовых актов на счет того, можно ли доверять ключи от подвалов жильцам.
— В подвалах находятся электросборки, коммуникации, общедомовые узлы учета воды, тепла, электроэнергии. Можно только себе представить, что может случиться, если в их работу вмешается кто-то посторонний. Очевидно, этими соображениями руководствуются в других управляющих компаний, которые не раздали ключи жильцам,— добавил собеседник GOROD48.
Напомним, что осенью 2022 года глава Липецка Евгения Уваркина поставила перед руководителями УК четыре задачи: проверить корректность данных в объявлениях о подвалах как укрытиях, развесить на дверях подвалов информацию с номером телефона того, у кого есть ключи, очистить подвалы от мусора и устранить недостатки освещения. Руководителям управляющих компаний настоятельно рекомендовали лично проверить подвалы многоэтажек.
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