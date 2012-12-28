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сегодня, 16:42
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Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек

В городе — 1555 домов, подвалы которых могут быть использованы как укрытия.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель департаменте ЖКХ Сергей Ходяков сообщил, что в ведомстве формируют группы по очередному мониторингу подвальных помещений в многоквартирных домах, которые можно использовать в качестве убежищ.

— Срок окончания проверки — 1 апреля, — сказал чиновник.

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Из почти трех тысяч многоквартирных домов в Липецке только в 1 555 есть подвалы, которые можно считать укрытиями на случай ЧП. По данным пресс-службы мэрии, предыдущая проверка признала пригодными к пребыванию в них людей подвалы 932 домов, остальные считались таковыми условно пригодными из-за отсутствия должной вентиляции, освещения, подтоплений. Ситуацию в подвалах этих 623 домов нужно актуализировать.

На этой же оперативке Сергей Ходяков сообщил, что за прошлую неделю на антисанитарию и подтопленные подвалы в ЕДС пожаловались 230 жителей Липецка. К компании «РВК» было 49 претензий, к управляющим компаниям — 181.

— Компания «РВК-Липецк» исполнила, по ее заявлениям, 41 заявку, восемь остальных — еще в работе. По заверениям «РВК» — максимальное исполнение заявок — три дня. По данным ЕДС, по контрольным обзвонам заявителей — шесть дней, — заметил председатель департамента.

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Всего же с 1 сентября прошлого года в ЕДС от горожан пришло более 1 700 обращений на непригодные к использованию подвалы.

Кстати, о подвалах как укрытиях. Зачастую жильцы многоэтажек не знают, ни в каком состоянии подвалы в домах, в которых они живут, ни как туда попасть в случае ЧП, ведь неизвестно у кого есть ключи от них.

— Мы решили снять эту проблему, отдав дубликаты ключей от подвалов старшим по домам и жителям квартир № 1. Они предупреждены, что им запрещено клонировать эти ключи. Также ключи от подвала есть у дежурного слесаря нашей управляющей компании, — сообщил GOROD48 учредитель одной из крупных УК, обслуживающей достаточно новый микрорайон.

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Этот руководитель, по его словам, пошел на этот шаг на свой страх и риск. Бизнесмен говорит, что ни в стране, ни в регионе нет никаких четких правовых актов на счет того, можно ли доверять ключи от подвалов жильцам.

— В подвалах находятся электросборки, коммуникации, общедомовые узлы учета воды, тепла, электроэнергии. Можно только себе представить, что может случиться, если в их работу вмешается кто-то посторонний. Очевидно, этими соображениями руководствуются в других управляющих компаний, которые не раздали ключи жильцам,— добавил собеседник GOROD48.

Напомним, что осенью 2022 года глава Липецка Евгения Уваркина поставила перед руководителями УК четыре задачи: проверить корректность данных в объявлениях о подвалах как укрытиях, развесить на дверях подвалов информацию с номером телефона того, у кого есть ключи, очистить подвалы от мусора и устранить недостатки освещения. Руководителям управляющих компаний настоятельно рекомендовали лично проверить подвалы многоэтажек.
ЖКХ
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Комментарии (20)

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Сначала новые
Mikl
17 минут назад
Я бы хотел сказать о глобальных вещах. Ко всем отношусь с уважением, однако все видели террористов и никто не умел говорить по русски, тем более читать и писать а работали таксистами, где требуются знания и умение говорить. Более того у нас в Липецке люди с высшим образованием, постоянно на работе сдающие экзамены не могут сдать экзамены на водительские права и едут в Елец для этого, а здесь ни "Б" ни "м" а водительские права имеют. Коррупция виновата а не подвалы.
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Пенсионер.
28 минут назад
Что значит можно считать подвалы укрытием в случае ЧП? Так может считать только ненормальный человек. Пример; тревога прозвучала в 4 утра, жильцы кинулись в подвал. Сколько будет длиться тревога никто незнает. Люди в подвале стоят как селедка в бочке, не умытые, туалета нет, аптечки нет, у кого то грудные дети крик плач, или Вы думаете, департамент ЖКХ придет посмотрит и по волшебству все появиться? Я уже давно в сказки неверю.
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Липчанин
8 минут назад
Можешь не считать. В чем проблема то?
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Animal planet.
14 минут назад
Вот именно. А у людей собаки.
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Дмитртй
28 минут назад
Вы поглядити подвал титова 11/2
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казах
31 минуту назад
то балконы, то подвалы. Это очень главные и серьезные проблемы в городе. Остальных проблем нет, все решили!
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Вопрос риторический
36 минут назад
Как можно считать укрытием подвалы с окнами? Без санузлов? С ключами только у управляшек, расположенных за километры от обслуживаемых домов. Кто виноват в развале хотя бы ранее имевшихся бомбоубежищ, где суды, разборки, наказания? В других регионах есть прецеденты, а у нас тишь да гладь...
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Анатолий
12 минут назад
В Европе же считают. А мы чем лучше?
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Игорь Михайлович
41 минуту назад
Нужно действительно возвращаться к далекому времени коммунистического застоя, когда не подвалы проверяли, а строили и содержали настоящие убежища, где стояли генераторы, была вода и вентиляция, противогазы, одеяла и все необходимое, запасные выходы позволяли покинуть убежище при любом обрушении,когда были разработаны планы эвакуации и закреплен транспорт. А сейчас до этого так далеко,что и не достать.
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Иван
46 минут назад
Теперь с подвалами замучают жильцов
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Зоя
47 минут назад
Департамент ЖКХ - проверьте сразу и состояние придомовой территории МКД - заявки даем ООО "Новый город" по уборке - не реагируют - просим убрать мусорные площадки - не реагируют! Хотя есть регламент исполнения - 3 дня - посмотрим - будет ли соблюдаться ....
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Горожанка
48 минут назад
Приезжайте на ЛТЗ, ул Ибаррури, Жуковского, Кондарева ждем. Заодно расскажете как использовать подвал под укрытие, если там одни сплошные кладовки. Или в это укрытие могут зайти только те кто в этом подьезде живет, а если мимо проходил так и беги к своему дому, а не добежишь то и ладно.Чего проверять если ничего нет, а табличку не долго налепить.
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Захарова
50 минут назад
А куда мне банки с соленьями девать, а?
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вера
41 минуту назад
А зачем куда-то девать ,там и покушаем на картошке ,сидя,только у нас крышка у погреба деревянная
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