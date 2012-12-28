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47 минут назад
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В Липецком районе мужчина задолжал по алиментам на содержание дочери 870 000 рублей

Отца ждёт суд по уголовной статье.

На жителя Липецкого района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов на содержание 8-летней дочери: у мужчины образовалась задолженность в 870 000 рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина ранее уже был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов и ему было назначено 35 часов обязательных работ, но он всё равно продолжил без уважительных причин не выплачивать алименты. Теперь отца ждёт суд уже по уголовной статье.
дети
алименты
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Роман
12 минут назад
35 часов обязательных работ его не исправили.
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мнение
28 минут назад
надо вводить стерилизацию всем папашам не платящим алименты своим детям
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