Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Общество
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47 минут назад
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В Липецком районе мужчина задолжал по алиментам на содержание дочери 870 000 рублей
Отца ждёт суд по уголовной статье.
По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина ранее уже был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов и ему было назначено 35 часов обязательных работ, но он всё равно продолжил без уважительных причин не выплачивать алименты. Теперь отца ждёт суд уже по уголовной статье.
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