В Липецком районе мужчина задолжал по алиментам на содержание дочери 870 000 рублей

Отца ждёт суд по уголовной статье.

На жителя Липецкого района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов на содержание 8-летней дочери: у мужчины образовалась задолженность в 870 000 рублей.По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина ранее уже был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов и ему было назначено 35 часов обязательных работ, но он всё равно продолжил без уважительных причин не выплачивать алименты. Теперь отца ждёт суд уже по уголовной статье.