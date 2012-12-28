Общество
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сегодня, 10:55
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39 иностранцев выпроводили из Липецкой области и из страны
Въезд в Россию для выдворенных иностранцев теперь будет закрыт в течение 5 лет.
По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, судом эти иностранцы были признаны виновными по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Мигранты уклонились от выезда из России по истечении срока пребывания. В результате они получили наказание в виде административного выдворения за пределы страны.
Въезд в Россию для выдворенных иностранцев теперь будет закрыт в течение 5 лет.
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