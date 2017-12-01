Шесть липчан встретили первый день зимы в травмпункте

В Липецке растёт число жертв гололёда.

В Липецке растёт число пострадавших от гололёда. Сегодня - первый день календарной зимы, и его в дежурном травмпункте встретили уже 6 человек. И, по прогнозам, в течение дня печальная статистика будет расти: 6 пострадавших - это только сегодня с 8.00 до 10.30 утра.



Как рассказал GOROD48 врач-травмотолог-ортопед городской больницы №4 «Липецк-Мед» Евгений Крюченков, в основном, в дежурный травмпункт сегодня поступают женщины пожилого возраста. Типичная травма - переломы ног. Липчан призывают быть осторожнее на скользкой дороге.