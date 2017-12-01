Здоровье

сегодня, 10:39

Шесть липчан встретили первый день зимы в травмпункте

1 520
#гололёд #зима #травмпункт
1
Шесть липчан встретили первый день зимы в травмпункте

В Липецке растёт число жертв гололёда.

В Липецке растёт число пострадавших от гололёда. Сегодня - первый день календарной зимы, и его в дежурном травмпункте встретили уже 6 человек. И, по прогнозам, в течение дня печальная статистика будет расти: 6 пострадавших - это только сегодня с 8.00 до 10.30 утра.

Как рассказал GOROD48 врач-травмотолог-ортопед городской больницы №4 «Липецк-Мед» Евгений Крюченков, в основном, в дежурный травмпункт сегодня поступают женщины пожилого возраста. Типичная травма - переломы ног. Липчан призывают быть осторожнее на скользкой дороге.
1 520
#гололёд #зима #травмпункт
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Просто Липецк

39 минут назад
Что поделаешь? - Зима у нас всегда приходит внезапно. Коммунальщики, видимо, лета ждут, а тут зима... Песка нет, вёдер нет...
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области зарегистрированы 23 случая дизентерии
#заболеваемость
12
В Липецкой области зарегистрированы 23 случая дизентерии

вчера, 13:36

Здоровье
В Липецке четыре школы ушли на карантин
#карантин #ОРВИ #грипп
В Липецке четыре школы ушли на карантин

29.11.2017 09:55

Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4866 человек
#карантин #ОРВИ #грипп
2
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4866 человек

27.11.2017 16:27

Здоровье
Частичный карантин объявлен в трёх липецких школах
#карантин #ОРВИ #грипп
Частичный карантин объявлен в трёх липецких школах

27.11.2017 16:09

Здоровье
В Липецкой области три человека заразились червями, поев мясо
#мясо #трихинеллёз
25
В Липецкой области три человека заразились червями, поев мясо

24.11.2017 16:16

Здоровье
Прививок от полиомиелита в регионе достаточно?
#полиомиелит #вакцина #прививки
1
Прививок от полиомиелита в регионе достаточно?

24.11.2017 11:26

Здоровье