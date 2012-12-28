Как зло звучит обычно фраза: «ведь мы добра хотели вам»

Итоги недели

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Пятничный вечер в Липецке был испорчен воем сирен воздушной тревоги и объявлениями о возможной атаке БЛА. В 23 часа. В час ночи в субботу, а вВ среду, кстати, был побит. Его ввели, когда многие еще спали — в 04:57, а отменили только в 14.25. Предыдущий рекорд длительностью восемь часов не продержался и суток. Тревогу во вторник вызвал переоборудованный метеозонд,. Как сообщил Telegram-канал Mash, «переоборудованный беспилотный аэростат нес килограмм тротила и упал в лесу у деревни Новая Слободка». По данным Mash, во вторник ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. По одному из них отработала ПВО в Липецкой области. На некоторых шарах были закреплены 81-мм мины.с начала апреля в регионе тревогу объявляли уже в седьмой раз. ВчераУчащающиеся угрозы снова делают актуальной тепу укрытий. Кстати, на этой неделе департамент ЖКХ мэрии Липецка должен был закончить проверки подвалов жилых домов.В Липецке — 2 910 многоквартирных домов, в которых живут 478,3 тысячи человек. Из них с подвалами — 1 801. В силу конструктивных особенностей в 246 домах технические помещения не могут быть использованы под укрытия. На начало недели. Техпомещения еще в 531 доме считаются ограниченно готовыми — они или подтоплены, или захламлены, или в них отсутствует освещение. На исправление выявленных недостатков управляющим компаниям дали две недели. Кстати, состояние подвалов вызывает у горожан больше всего беспокойств. Только на прошлой неделе в ЕДС получили 49 жалоб жителей на компанию «РВК-Липецк» и 154 жалобы — на управляющие компании.— Представьте себе, что в таком обычном подвале, заполненном людьми, прорвется труба с горячей водой, — добавил жутив комментариях к этой новости.— Какое же это укрытие, если в подвале всего один вход (он же выход), нет воды и вентиляции? Это мышеловка, — констатировал— Убежища должны быть укомплектованы водой, едой, медикаментами, защитными костюмами, местами для отдыха. В подвалах все это есть или предлагается на голом полу ютиться и голодать, если сверху дом обрушится? — добавилВ мэрии создали реестр бенефициаров «управляшек», то есть их фактических выгодоприобретателей. Так вот,. Это Владимир Саунин. Он владеет пятью УК: «Авангардом», «УК Домостроительного комбината», «Вестой», «Комфортом-Л» и Строй-Сервисом-Э». Еще у восьми бенефициаров — по три УК: у Игоря Михайлова, Сергея Давыдова, Николая Чмыхало, Елены Сошниковой, Павла Меренкова, Вадима Юрина, а также Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова, ранее судимых по ч.2 ст.165 УК РФ, за причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. По две УК — во владении восьми других предпринимателей, в их числе — Александр Расторгуев и Наталья Щедрина, депутат горсовета Кирилл Ерихов, экс-начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин. Всего же в городе — 86 управляющих компаний:— Основные участники рынка имеют несколько компаний с лицензиями. Используя пробелы в законодательстве, УК проходят процедуру реорганизации, после чего все права и обязанности по управлению МКД переходят дублерам. В управлении таких компаний находится до 30% городского жилфонда. В 2023 году через такую реорганизацию прошли 19 УК, в этом — еще одна. Реорганизация не только помогает избегать процедуры продления срока действия лицензии, но и создает общественный резонанс для горожан, чьи дома попали под управление компаний-дублеров, имеющих новое название и новые реквизиты для оплаты счетов по текущему ремонту и содержанию жилья, — сообщил депутатам горсовета заместитель руководителя Госжилинспекции Липецкой области Андрей Еремин.В 2023 году ГЖИ отказало в продлении лицензий шести липецким УК. Иных действенных механизмов контроля над «управляшками» пока нет, так как с марта 2022 года коммерсанты от ЖКХ находятся под охраной моратория, распространенного руководством России на весь бизнес как меры защиты от санкций Запада. Проверить деятельность УК сегодня — тот еще квест, ведь на страже прав их бенефициаров стоит прокуратура.— Только мошенники создают дублеров! Почему администрация позволяет обманывать жителей Липецка? Собирают наши деньги, услуги не оказывают, — возмутился— Согласна на все сто! Повсеместное ничегонеделание бьёт только по карману жителей и гробит жилой фонд. Поэтому и происходят многочисленные катастрофы. Денег хотят все, а блюсти обслуживание считают обременительным, — поддержала егоНа этой неделе. В срок и в полном объеме в прошлом году не было выполнено ни одного запланированного и профинансированного мероприятия! «Экспертно-аналитическое управление считает необходимым активизировать работу по контролю за проведением работ по благоустройству в соответствии с требованиями договоров — прежде всего в отношении качества и сроков их выполнения».В этом году, кстати, в Липецке должны благоустроить 39 общественных пространств. В их числе Сокольский парк, пляж в районе Тракторного, сквер у ДК «Рудничный», Катюшин сквер, пруд в районе третьего участка ЛТЗ, зона фитнеса в парке Молодежный... В это же время. А подобного ему игрового объекта в городе больше нет.Что имеем, не храним, потерявши — плачем. Эта поговорка как никакая иная применима к тому, что происходит с городским зеленым фондом.. Что их погубило? Мы попытались узнать ответ на этот вопрос в мэрии, у биолога и урбаниста, но полной ясности так и не получили. Например, губят ли деревья во время работ по благоустройству и ремонту дорог, когда подрубают их корни? Или как они реагируют на соль, которой щедро засыпают дороги зимой? Или почему спилы кронированных деревьев не закрывают садовым варом, как это делали в городе лет 30 назад?В управлении главного смотрителя хотят посадить в этом году взамен снесенных лишь 1 800 деревьев. То есть спилят больше, чем посадят. Первостепенная задача — ликвидировать опасность для горожан, чтобы избежать повторения трагедий прошлой осени, когда одно упавшее дерево травмировало 10-летнюю девочку, другое — убило пенсионера.Чтобы полностью компенсировать потерянное, нужны средства. В бюджете деньги есть, но их тратят на иные нужды. А ведь депутаты горсовета не раз говорили о необходимости комплексной программы озеленения. Впрочем, немного радует, что горожан часто удивляютредкими для нашей полосы деревьями. Так, в сквере Виктора Сорокина на улице Ленина. Их природный ареал — Китай и Корея.Еще одна апрельская задача — закопать ямы и восстановить асфальт в местах раскопок в минувший осенне-зимний период.. Но уже понятно: они не успеют из-за прироста свежих просроченных раскопок. Мэр Евгения Уваркина обратила внимание на характерную деталь: если асфальт и тротуарную плитку ресурсники успевают уложить достаточно быстро, то о восстановлении газонов обычно забывают. Чем нарушают Правила благоустройства Липецка, согласно которым «копатели» обязаны заботиться о новой зелени на протяжении года после завершения работ.Траву, кусты и молодые саженцы губят не только раскопки., паркующихся на газонах, детских и игровых площадках. В среду утром патруль департамента развития территории мэрии только в двух дворах — домов №№7 и 9 по улице Максима Горького — обнаружил восемь машин-нарушителей. Их сфотографировал комплекс «Дозор», после чего их владельцев штрафуют на 500 рублей. Эти доходы попадают в бюджет города. Из-за обилия «рецидивистов» мэрия инициировала внесение изменения в соответствующую ст. 5.10 КоАП РФ, желая ужесточить наказание за повторное правонарушение. Теперь дело — за областным Советом.А что делать с приютом для бездомных животных «Счастливый берег» в пригородных Студеных Хуторах, не знает никто. В начале марта он остался без финансовой поддержки арестованной в Саратове предпринимательницы Ирины Кретовой (она занималась отловом собак по муниципальным контрактам в ряде регионов). Все это время, но так его и не нашли. Уже завтра заканчивается срок аренды приюта — собственник помещений больше не желает терпеть 700 собак. Выпускать такую стаю нельзя — опасно, а усыплять — противозаконно. Приют просит:В мэрии окончательно определились с датой запуска платных парковок в центре города:водители будут парковаться в центре Липецка.Запуск проекта несколько раз переносили с 1 ноября. Вначале из-за постоянного изменения перечня льготников. В итоге список получивших право на бесплатную парковку вырос в 10 раз — с изначально предложенных мэрией пяти тысяч человек до 50 тысяч! Сразу 17 категорий льготников будут парковаться бесплатно в центре Липецка — в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге! Потом на начало сбора денег повлияла погода: города замело в конце ноября.Плату за стоянку будут взимать по будням с 08:00 до 20:00 со всех, кроме льготников. Не придется платить за парковку в том случае, если стоянка займет 15 минут. У объектов социальной инфраструктуры первый час парковки будет бесплатным. Неоплаченная стоянка обойдется в 500 рублей. Имеющим машины жильцам многоэтажек, расположенных на «красных линиях» улиц и площадей, по их заявлениям оформят резидентные соглашения ценой 1 508 рублей., ведь очевидно, что водители начнут оставлять машины во дворах жилых домов. Избежать этого можно только одним способом — ограждением. За разрешением на установку барьеров жители должны обратиться в мэрию, предоставив протокол общего собрания с подписями не менее двух третей собственников жилых помещений, проект размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомление о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт (полиция, скорая помощь, МЧС). Получив разрешение, жильцы сами должны найти исполнителя работ, исключительно юрлицо. После подрядчик может обратиться в мэрию с заявлением о возмещении из бюджета до 90% понесенных затрат. Остальное придется заплатить людям.— Дожили — кто-то в центре бабки стричь будет, кто-то свои дворы с ломом защищать, — возмутился— Давно пора! Понакупили кредитных «инотазов» за несколько лямов, будьте добры платить! Смешно читать о том, что у вас, уважаемые господа, нет денег на оплату парковки! Не позорьтесь на весь город! — написал противникам платных парковокЕще одна популярная тема — парковка у железнодорожного вокзала «Липецк»: теперь за стоянку берут деньги.. Затем с горожан просят 100 рублей за каждый час. Впрочем, РЖД обещает, что после того, как слева от вокзала закончится благоустройство, там можно будет ставить машины бесплатно.— Обычно введение платы — мера борьбы с перегруженностью парковки. С чем борются на нашем вечно пустом вокзале, мне совсем непонятно, — написал17 апреля. На улице было +23,2 градуса. Пользуясь необычно теплой погодой, в городе активно начались дорожно-ремонтные работы. Такая прыть не всем оказалась по нутру.Утром в понедельник водители были крайне раздосадованы новыми схемами дорожного движения в обход накануне перекрытого полностью на ремонт горбатого моста.— возмущался водитель 330-го маршрута, который простоял на Первомайской перед перекрестком с Фрунзе 12 минут, ведь зеленый свет светофора для него горел всего 20 секунд, а красный — аж 160! Еще одним проблемным местом стал Плехановский спуск – перед перекрестком с Советской пробка начиналась от одноименной площади.— Ожидаемо, явно работал над сим вопросом интеллект не ИИ, а Иа», — зло заметил— А может лучше на работу ездить на общественном транспорте и тогда не будет пробок, — предположилВ мэрии провели работу над ошибками. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил, что. Этот маневр позволяет быстрее проезжать Театральную площадь водителям, едущим в сторону Центрального рынка. Он также сообщил, что приоритетом сделан проезд по Первомайской — как вниз от этого перекрестка, так и вверх от него. В вязи с этим в работу светофорных объектов в зависимости от загрузки того или иного направления постоянно вносят поправки:В этот понедельник также была перекрыта для движения улица Папина — от перекрестка с Юных Натуралистов до Союзной: энергетики стали менять свои коммуникации. Водители тут же нашли альтернативные пути объезда — через район старой застройки между Папина, Центральным рынком и проспектом Победы. Весь транспортный поток хлынул через узкие проезды по улицам и переулкам частного сектора, что вызвало глобальное недовольство местного населения., а жители дома по переулку Балакирева, 1 потребовали и вовсе перекрыть возможность заезда на улицу Ульяны Громовой любого транспорта.Глава Липецка на этой неделе: они попали внацпроект «БКД». А на следующей неделе начнется ремонт дорог на выделенную губернатором 250-миллионную субсидию., после чего наполовину перекроют на реконструкцию мост через русло ручья Студеный.. Теперь 57-летнего мужчину ждет суд за заведомо ложное сообщении об акте терроризма.. Кражу записала камера наблюдения дома №22 по улице Терешковой. Вор загрузил скамейку в «Мазду» и уехал. Задержанный по подозрению в краже мужчина заявил, что. Но в городскую администрацию уже обратился командир первого боевого ледокола ВМФ «Иван Папанин» с просьбой наладить с экипажем шефские связи. Ледокол с Липецком связывает то, что Иван Папанин является Почетным гражданином нашего города. «В конце 70-х годов прошлого века Иван Дмитриевич побывал в Липецке, где встречался с жителями города и работниками НЛМЗ», — так написано о связях легендарного полярника с нашим городом на сайте Липецкого горсовета.