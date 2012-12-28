На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»

Горожане увидят рыжего Андрея Григорьева-Апполонова и двух Кириллов — Андреева и Туриченко.

GOROD48 узнал главный секрет грядущего Дня города: главной звездой праздника могут стать легендарные «Иванушки International»!Их появление на сцене оплатит, по предварительной договоренности, бизнес, как это было ранее в другие Дни города в случае с Пелагеей, Аленой Апиной, Ханной, Глюкозой, Вассаrа.Если все срастется, 20 июля горожане увидят рыжего Андрея Григорьева-Апполонова и двух Кириллов — Андреева и Туриченко. Так что нас ждут знаменитые «Тучи», «Тополиный пух», «Снегири», «Кукла»…Кстати, «Иванушки» уже были в Липецке — в 2019 году на дне рождения ТРЦ «Ривьера».