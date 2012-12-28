Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
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Общество
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сегодня, 15:35
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На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Горожане увидят рыжего Андрея Григорьева-Апполонова и двух Кириллов — Андреева и Туриченко.
Их появление на сцене оплатит, по предварительной договоренности, бизнес, как это было ранее в другие Дни города в случае с Пелагеей, Аленой Апиной, Ханной, Глюкозой, Вассаrа.
Если все срастется, 20 июля горожане увидят рыжего Андрея Григорьева-Апполонова и двух Кириллов — Андреева и Туриченко. Так что нас ждут знаменитые «Тучи», «Тополиный пух», «Снегири», «Кукла»…
Кстати, «Иванушки» уже были в Липецке — в 2019 году на дне рождения ТРЦ «Ривьера».
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