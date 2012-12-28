Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три БПЛА упали ночью в Липецкой области: поврежден дом, пострадал человек
Происшествия
18-летний водитель «Порше Кайен» сбил в Липецке 68-летнюю бабушку
Происшествия
На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Общество
«Кто будет оплачивать этот аквапарк?»
Общество
Внимание! Красный уровень
Происшествия
У раненого при падении БПЛА ельчанина — баротравма, ушибы и ссадины
Происшествия
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Гибель рабочих в оторвавшейся люльке: возбуждено уголовное дело
Общество
Сегодня в Липецке: грозы, мероприятия ко Дню города, лайфхак, как погасить ипотеку
Общество
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
Читать все
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
Под Липецком «МАН» собрал в ДТП «ГАЗель» и «Фольксваген» с прицепом
Происшествия
Гибель рабочих в оторвавшейся люльке: возбуждено уголовное дело
Общество
Уличное укрытие от БПЛА в Тракторном стало складом
Общество
По реке Воронеж снова плыло «нечто»
Общество
Крепкий сон хозяйки чуть не сгубил квартиру на улице Шерстобитова
Происшествия
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: ночная атака БПЛА, кладбище автомобилей и аквапарк на Водопьянова
Общество
В Липецкой области кратковременные дожди и до +29
Погода в Липецке
В Университете НЛМК проходит серия интеллектуальных игр «Металлургические вечера»
НЛМК Live
Читать все
Общество
1194
сегодня, 21:29
7

Уличное укрытие от БПЛА в Тракторном стало складом

В бетонном укрытии торговцы импровизированного мини-рынка хранят ящики.

В социальных сетях опубликовано фото бетонного укрытия в микрорайоне Тракторном, приспособленное под склад.

«…Торгаши на ЛТЗ возле остановки 10 школы считают, что укрытия поставили для хранения их ящиков и прочих приблуд. А в случае атаки БПЛА люди интересно куда должны бежать спасаться, если укрытие захламлено?», — пишут жители Тракторного в социальных сетях.
укрытие от БПЛА
1
0
7
1
13

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
19 минут назад
нет порядка в городе
Ответить
Липчанин
21 минуту назад
Постановка. Это же очевидно
Ответить
!
41 минуту назад
Так эти укрытия только на это и годятся!
Ответить
ттт
56 минут назад
не переживайте, нормально все - там же написано "ВЕДЕТСЯ ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ"
Ответить
Анна
сегодня, 22:10
Может и точку торговую откроют в убежище.
Ответить
Скоро
сегодня, 22:09
Дверь поставят и замок повесят и всё , зато не туалет .
Ответить
Виктория
сегодня, 21:57
Просто нужно обязательно сообщить сотрудникам полиции чтобы они разобрались.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить