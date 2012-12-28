На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
1194
сегодня, 21:29
7
Уличное укрытие от БПЛА в Тракторном стало складом
В бетонном укрытии торговцы импровизированного мини-рынка хранят ящики.
«…Торгаши на ЛТЗ возле остановки 10 школы считают, что укрытия поставили для хранения их ящиков и прочих приблуд. А в случае атаки БПЛА люди интересно куда должны бежать спасаться, если укрытие захламлено?», — пишут жители Тракторного в социальных сетях.
1
0
7
1
13
Комментарии (7)