На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: ночная атака БПЛА, кладбище автомобилей и аквапарк на Водопьянова
Сегодня, 15 июля, Липецкая область вновь подверглась атаке БПЛА, на улице Калинина обнаружили кладбище автомобилей, а на Водопьянова образовалась река.
Министерство обороны России сообщило, что над регионом перехвачены три БПЛА самолетного типа. Один беспилотник упал в Добринском районе возле частного дома, еще один в Ельце — на территорию промышленной зоны. Где, как рассказал глава города Вячеслав Жабин, начался пожар. Огонь потушили, но один человек получил ранение.
У 20-летнего парня врачи диагностировали ушиб и ссадины коленного сустава и брюшной стенки, посттравматический отит и баротравму. Пострадавший сейчас лечится в елецкой больнице имени Семашко. Врачи считают состояние его здоровья удовлетворительным.
«Когда этот кошмар за кончится?», — задал риторический вопрос Гость.
«Удивительно, но интернет мобильный есть», — заметила Лора.
В центре Липецка недалеко от областного Дворца правосудия уже несколько лет только ширится авторазборка.
Этот участок выделили частным лицам под строительство дома. Но дома нет, а участок загроможден разбитыми машинами.
Представители мэрии в последний раз побывали на участке 21 июля 2023 года. Материалы отправили в управление Росреестра для привлечения виновных к административной ответственности, но там делу ход не дали все из-за моратория на проверки бизнеса.
После того, как на безобразие обратил внимание GOROD48, чиновники пообещали вновь обследовать участок.
«Полное бессилие властей», — резюмировал Пластиковый стаканчик.
«Как так? Если я на участке траву не скошу, то его конфискуют, а тут творят, что хотят», — удивился Садовод.
«Наверное, собирают деньги на стройматериалы таким образом», — предположил комментатор.
«Лучше бы ввели мораторий на повышение цен и тарифов», — еще одно предложение от !
«Видать, крыша серьёзная. Если только предписания и под боком судей, которым из окон всё хорошо видно», — уверен Гость.
«На месте бывшего кинотеатра Спутник — что? Уже сколько лет и зим прошло. Сделали бы сквер и убрали этот позорный забор», — напомнил о другой проблеме Интересно.
«Креативная реклама, заеду», — решил Элиот.
По улице Водопьянова потекла рукотворная река. Ее исток забил из-под земли у дома №9.
«РВК-Липецк» пообещал осушить реку к концу недели.
Подобные порывы стали визитной карточкой Липецка, и судя по комментариям к новости, липчане к ним уже привыкли.
«Никому ничего не надо. Все отрабатывают трудодни, сидя в кабинетах. Будь такое в Москве, Собянин бы уволил на следующий день! А у нас что? Да ничего, зарплата в РВК 25-30 тысяч рублей у работяг», — написал нквд.
«Сети гнилые, и даже речи не идет о замене труб, спасает хомут или чепики из дуба», — заявил Александр.
«Круто! До конца недели вода пусть хлещет в пустую, а в пятницу или ещё лучше в выходные, может быть, течь остановят. Афанареть!» — удивился Ха-ха-ха.
Завтра в Липецке до +29 градусов, да еще и с кратковременными дождями. Охладимся!
GOROD48 сегодня поинтересовался, часто ли липчанам попадаются автобусы с кондиционерами? Судя по ответам, нет.
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