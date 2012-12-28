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сегодня, 14:46
6

Укравший лавочку от подъезда хотел установить ее у родительских могил

Похититель лавочки пришел с повинной к главному по дому и в управляющую компанию, но скамейку так и не вернул

Вчера GOROD48 рассказал о необычной краже: от подъезда дома №22 по улице Терешковой немолодой мужчина в третьем часу ночи украл лавочку.

Старший по дому, глава ТОСа, 16 апреля передал запись камеры наблюдения с кражей в полицию. В то же время запись была опубликована в соцсетях и похититель лавочки видимо узнал себя.

Сегодня он пришел сначала в местную управляшку, а затем и к старшему по дому,.

—Свои действия объяснил мужчина тем, что скамейку хотел отреставрировать и установить на могиле у родителей. Я отказался забирать заявление, сказав ему, что он взрослый человек, а совершил какой-то странный поступок, не думая, что за него придется отвечать. Я считаю, какой результат будет по итогам полицейской проверки, пусть так и будет. Если дело станет подсудным, как решит суд пусть так и будет, — рассказал председатель ТОС дома Никита Репин.

Но, самое интересное, что скамейку жильцам мужчина так и не вернул.
кража
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
zzloyzz
12 минут назад
Бабушки негодуют.
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Мужик!!!!
13 минут назад
Приезжай Гагарина 63а во дворе, забери хоть все три!!!!!
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Наблюдатель
15 минут назад
Это он у иностранных специалистов научился? Набедокурят, сотворят какую-нибудь уголовно наказуемую дичь, после поимки извиняются в отделении полиции и считаю, что все грехи искуплены.
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Грета
25 минут назад
Пришел он в УК ,после звонка ему,и он не стал отнекиваться,а признался.Если бы мы его не нашли,он бы и не пришел сам!
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7
27 минут назад
Чека нет,а факт кражи есть,на видео,как говорится,налицо,стыдоба,всю ночь не спал,чилил за лавочкой
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Гость
сегодня, 15:00
А какой смысл возврата скамейки, если ты заявление не забрал, вот будешь теперь стоять, а он сидеть. Хотя никто не посадит, чека у тебя на скамейку нет
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