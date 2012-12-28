Укравший лавочку от подъезда хотел установить ее у родительских могил

Похититель лавочки пришел с повинной к главному по дому и в управляющую компанию, но скамейку так и не вернул

Вчера GOROD48 рассказал о необычной краже: от подъезда дома №22 по улице Терешковой немолодой мужчина в третьем часу ночи украл лавочку.Старший по дому, глава ТОСа, 16 апреля передал запись камеры наблюдения с кражей в полицию. В то же время запись была опубликована в соцсетях и похититель лавочки видимо узнал себя.Сегодня он пришел сначала в местную управляшку, а затем и к старшему по дому,.—Свои действия объяснил мужчина тем, что скамейку хотел отреставрировать и установить на могиле у родителей. Я отказался забирать заявление, сказав ему, что он взрослый человек, а совершил какой-то странный поступок, не думая, что за него придется отвечать. Я считаю, какой результат будет по итогам полицейской проверки, пусть так и будет. Если дело станет подсудным, как решит суд пусть так и будет, — рассказал председатель ТОС дома Никита Репин.Но, самое интересное, что скамейку жильцам мужчина так и не вернул.