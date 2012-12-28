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Общество
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37 минут назад
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Управление главного смотрителя тут же объявило о поиске подрядчика на осуществление деятельности по обращению с безнадзорными животными.
Весь пакет услуг по отлову, ветеринарному осмотру, вакцинации от бешенства, стерилизации, содержании в приюте и, возможно, умерщвлению (по показаниям) и утилизации трупа заказчик обсчитал в 15 980 рублей из расчета на одно животное, исходя из средних котировок по каждой позиции на этом конкурентом рынке. Из этой суммы на суточное питание взрослой особи подрядчик должен расходовать 336 рублей 67 копеек, на щенков и подростков в возрасте до 5 месяцев — 320 рублей.
Примечательно, что эти расценки ни на копейку не изменились по сравнению с предыдущим истекшим контрактом, заключенным в апреле с предпринимательницей Татьяной Фоминой, имеющей собачий приют в Княжьей Байгоре Грязинского района. Выходит, что на рынке собачьих услуг инфляция не как у людей — ноль целых ноль десятых!
Новый контракт рассчитан до конца года.
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