Пьяный липчанин «заминировал» московское метро: в полицию он звонил с домашнего телефона
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Происшествия
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сегодня, 09:54
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Пьяный липчанин «заминировал» московское метро: в полицию он звонил с домашнего телефона
Возбуждено уголовное дело.
Когда к нему пришли оперативники уголовного розыска, липчанин признался, что позвонил в полицию потому что несколько дней подряд пил.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры.
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