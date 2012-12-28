Пьяный липчанин «заминировал» московское метро: в полицию он звонил с домашнего телефона

Возбуждено уголовное дело.

Липецкие полицейские за заведомо ложное сообщение об акте терроризма задержали 57-летнего жителя города. Как сообщает областное управление МВД, мужчина позвонил с домашнего телефона в службу «02» и заявил, что в московском метрополитене заложено взрывное устройство.Когда к нему пришли оперативники уголовного розыска, липчанин признался, что позвонил в полицию потому что несколько дней подряд пил.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры.