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Общество
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21 минуту назад
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С улицы Фрунзе на перекрестке с Советской допускается поворот налево
Этот маневр позволяет быстрее проезжать Театральную площадь водителям, едущим в сторону Центрального рынка.
Мы обратились к председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павлу Звонареву с вопросом, какая работа над ошибками была проведена с учетом уроков понедельника и вторника?
Павел Звонарев сообщил, что все это время специалисты Центра организации дорожного движения при Липецкгорсвете мониторят складывающуюся ситуацию, периодически вносят поправки в работу светофоров.
— Буквально вчера мы перевели один из транспортных потоков, двигающийся по улице Фрунзе от Октябрьской, на отдельную фазу светофора. С понедельника на этому направлению перед перекрестком Фрунзе-Октябрьская в часы пик собирался длинный хвост из машин, что создавало большие затруднения другим участникам дорожного движения. Поэтому мы стали искусственно задерживать трафик на улице Фрунзе. Да, это увеличило количество транспорта на улице Фрунзе, но так мы обеспечили возможность другим участникам дорожного движения быстрее проезжать через перекрестки с улицами и Первомайской и Советской. Сделать это было крайне необходимо, ведь приоритетным для нас является проезд по улице Первомайской — как вниз от этого перекрестка, так и вверх от него. Поэтому специалисты ЦОДД постоянно мониторят ситуацию и в случае необходимости вносят поправки в работу светофорных объектов в зависимости от загрузки того или иного направления.
Еще один приоритет — движение вниз по Плехановскому спуску. Он загружен в любое время дня. Но в мэрии, по словам Звонарева, сделали все для того, чтобы для этого транспортного потока максимально долго горел зеленый сигнал светофора.
— Сегодня утром мы могли наблюдать такую картину: когда на Плехановском спуске скапливалось большое количество транспорта, мы увеличивали зеленую фазу светофора в этом направлении и пробка рассасывалась.
Павел Звонарев отдельно акцентировал внимание на том, что с улицы Фрунзе на перекрестке с Советской возможен поворот налево, в сторону Центрального рынка. «Это важно. Этот маневр позволяет быстрее проезжать Театральную площадь сразу в двух направлениях: вниз по Плехановскому спуску и вверх по улице Советской. Таким образом, мы исключили необходимость разворота налево тем, кто выехал на Театральную площадь».
Председатель департамента резюмировал, что как таковых заторов на сегодня нет.
— Со вчерашнего дня представителей ГИБДД в часы пик почти нет в районе, попавшем в зону перекрытия горбатого моста. То есть система организации дорожного движения уже справляется со своими задачами сама, часть водителей также уже адаптировались под новую обстановку, следовательно, ситуация стабилизируется.
Но чиновник все-таки признал, что в пределах городской администрации ситуация на дорогах остается перегруженной.
— Мы никуда не уйдем от маятникового движения транспорта в Липецке. У нас остается непростой ситуация с двумя пиковыми часами нагрузок утром и вечером. Поэтому в вечернее время мы обеспечиваем приоритет движению со стороны Петровского моста, так как по нему возвращаются домой те, кто работает на предприятиях Левобережья. В утренние часы все ровно наоборот: мы увеличиваем возможность ускоренного движения в сторону Новолипецка.
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