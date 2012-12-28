Крепость в 20 микрорайоне обещают снести до середины июля

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутатам представили «дорожную карту», которая проливает свет на дальнейшую судьбу Крепости в 20-м микрорайоне города.





Как сообщает пресс-служба горсовета, представители департамента развития территории Липецка рассказали депутатам, что еще в феврале после встрече с жителями близлежащих к Крепости домов мэрия решила включить территорию, которую она занимает, в список объектов для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Произошло это потому, что жильцы домов отказались от благоустройства пространства Крепости по программе «Мой двор».Голосование продлится до 30 апреля, его итоги подведут 10 мая. Территория под Крепостью, как отметили представители мэрии, одна из лидирующих в голосовании.Если это пространство войдет в десятку победителей голосования, его благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. В этом году мэрия совместно с горожанами решит, какой она будет, и разработает проектно-сметную документацию. Если же территория не пройдет по голосованию, департамент развития территории вновь предложит жителям 20-го микрорайона рассмотреть возможность ее благоустройства в рамках программы «Мой двор». В любом случае, Крепость снесут уже до 15 июля, «с выборкой фундамента и засыпкой плодородным черноземом с газонной травой. Это будет аккуратный палисадник, который можно будет в дальнейшем благоустроить».