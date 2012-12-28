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сегодня, 17:03
17

Крепость в 20 микрорайоне обещают снести до середины июля

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутатам представили «дорожную карту», которая проливает свет на дальнейшую судьбу Крепости в 20-м микрорайоне города.

Как сообщает пресс-служба горсовета,  представители департамента развития территории Липецка рассказали депутатам, что еще в феврале после встрече с жителями близлежащих к Крепости домов мэрия решила включить территорию, которую она занимает, в список объектов для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Произошло это потому, что жильцы домов отказались от благоустройства пространства Крепости по программе «Мой двор».

Голосование продлится до 30 апреля, его итоги подведут 10 мая. Территория под Крепостью, как отметили представители мэрии, одна из лидирующих в голосовании. 

Если это пространство войдет в десятку победителей голосования, его благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. В этом году мэрия совместно с горожанами решит, какой она будет, и разработает проектно-сметную документацию. Если же территория не пройдет по голосованию, департамент развития территории вновь предложит жителям 20-го микрорайона рассмотреть возможность ее благоустройства в рамках программы «Мой двор». В любом случае, Крепость снесут уже до 15 июля, «с выборкой фундамента и засыпкой плодородным черноземом с газонной травой. Это будет аккуратный палисадник, который можно будет в дальнейшем благоустроить». 

Крепость
благоустройство
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Комментарии (17)

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Сначала новые
прохожий
4 минуты назад
Ведётся развал ,вандализм и варварство ,культурного наследия города группой лиц чиновничьего аппарата включая "мера" и "главного смотрителя"
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печаль
8 минут назад
Интересное и знаковое место. Успейте до сноса на фотосессю у крепости. Жаль,ухода за ней нет.Зимой радость детишкам с горки там кататься ,летом пение птиц. .Ожидаемо,что жильцы увеличения платежей не захотят. Вот место то и освободится для палисадника ?
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Садовод
9 минут назад
Крепость расположена напротив автовокзала. Что если построить внутри неё зал ожидания для автопассажиров, чтобы люди в ожидании автобуса смогли посидеть, пообщаться, попить пивка и т.д. А уж как этому будут рады жители этого двора, ведь в конечном счёте всё к этому и идёт, свято место пусто не будет, влепят какую-нибудь рюмочную
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ттт
18 минут назад
зачем сносить?! зенитку там поставьте - от дронов. Вот серьезно, может пригодиться - случись чего за стенкой хоть от осколков спрятаться можно. Много вам газон поможет? хоть какое то оборонительное сооружение.
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Роман
25 минут назад
Ну а что,нормально так. Эпопея идет с 21-го года. Крепость на балансе у мэрии. Каждый год её обследуют,поди и деньги на это мероприятие выделяют...
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Артем
26 минут назад
Всё сломать, спилить снести... Лишь бы ничего не осталось из того что при советской власти сделали
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Кузькин отец
39 минут назад
Лучше Лысый остров снесите который раньше Зелёным островом был. От Лысого никакого толку - только деньги попилили.
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нет нельзя
18 минут назад
на острове ещё не все деньги попилили, там "кое у кого" некоторые "проэкты" намечаются :)))
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А шо
41 минуту назад
Уже глаз положили.Свечку воткнёте?
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А лександр
45 минут назад
У Евгения Федерякина в с своей рубрике "А знаете ли вы" тогда появится репортаж , что здесь была Достопримечательность г. Липецка построенная во времена развитого социализма...Я хотел бы узнать мнения краеведов, которых считают авторитетными. Или они только в захлеб могут рассказать о помещичьих усадьбах..., как там * французкие булки...
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Зачемист
57 минут назад
Традиция какая-то в Липецке всё снести.
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