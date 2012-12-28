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Общество
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сегодня, 17:03
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Крепость в 20 микрорайоне обещают снести до середины июля
Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутатам представили «дорожную карту», которая проливает свет на дальнейшую судьбу Крепости в 20-м микрорайоне города.
Голосование продлится до 30 апреля, его итоги подведут 10 мая. Территория под Крепостью, как отметили представители мэрии, одна из лидирующих в голосовании.
Если это пространство войдет в десятку победителей голосования, его благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. В этом году мэрия совместно с горожанами решит, какой она будет, и разработает проектно-сметную документацию. Если же территория не пройдет по голосованию, департамент развития территории вновь предложит жителям 20-го микрорайона рассмотреть возможность ее благоустройства в рамках программы «Мой двор». В любом случае, Крепость снесут уже до 15 июля, «с выборкой фундамента и засыпкой плодородным черноземом с газонной травой. Это будет аккуратный палисадник, который можно будет в дальнейшем благоустроить».
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