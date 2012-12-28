«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
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Общество
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сегодня, 12:50
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Закопать ямы и восстановить асфальт энергетики должны к 1 мая
Но мэрии уже понятно: они не успеют.
Но уже очевидно, что ресурсные организации не справятся с этой задачей, поскольку по данным департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, наблюдается прирост свежих просроченных раскопок.
Однако глава Липецка Евгения Уваркина заявила о нежелании видеть разруху на улицах города:
— К 1 мая ресурсные компании должны благоустроить места проведения своих работ, и не в зимнем варианте! Все такие раскопки необходимо поставить под жесткий контроль, и, в случае невыполнения работ, направлять соответствующие обращения в прокуратуру.
На площади Победы подрядчик «Квадры», компания «ЭнергоСеть», осенью прошлого года переложила 310 метров теплосети и построила две новые тепловые камеры. В третьей декаде октября организация начала восстанавливать площадь на месте своих работ. А 20 ноября в Липецке выпал первый снег. И тротуарную плитку укладывали на него и промерзший песок. 24 ноября снова выпал снег, после чего наступила оттепель. А 29 ноября ударили морозы. Но все это время строители продолжали маниакально укладывать плитку. И только после нашей публикации и запретительных действий управления главного смотрителя подрядчик это дело бросил. А уже начале февраля этого года вся уложенная в морозы плитка поплыла. Поэтому ее сняли и теперь будут перекладывать заново.
... Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев считает, что «Квадра» может успеть навести порядок к началу мая (теплоэнергетикам нужно восстановить благоустройство по 101 адресу), то у компании «РВК» нет на это никаких шансов. Поэтому в представленном водоканалом мэру графике 47 мест проведения раскопок предполагается благоустроить в мае.
Глава Липецка обратила внимание на одну характерную деталь: асфальт и тротуарную плитку подрядчики ресурсных организаций успевают уложить достаточно быстро, но забывают о восстановлении газонов и зеленых насаждений, за которыми, между прочим, Правилами благоустройства Липецка обязаны заботиться на протяжении года после завершения работ.
примеры зимнего варианта благоустройства
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