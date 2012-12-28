Закопать ямы и восстановить асфальт энергетики должны к 1 мая

Но мэрии уже понятно: они не успеют.

В начале марта GOROD48 сообщил, что в зимнем варианте, то есть просто засыпанных щебнем, в Липецке насчитывалось 373 раскопки, 286 из которых — с прошлого года. Однако к середине апреля число раскопок в связи с непрекращающимися авариями на сетях увеличилось еще на несколько десятков. Только на прошедшей неделе управление главного смотрителя Липецка выдало хозяйствующим субъектам 18 новых разрешений на раскопки. Между тем к 1 мая во всех местах проведения земляных работ благоустройство должно быть восстановлено полностью.Но уже очевидно, что ресурсные организации не справятся с этой задачей, поскольку по данным департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, наблюдается прирост свежих просроченных раскопок.Однако глава Липецка Евгения Уваркина заявила о нежелании видеть разруху на улицах города:— К 1 мая ресурсные компании должны благоустроить места проведения своих работ, и не в зимнем варианте! Все такие раскопки необходимо поставить под жесткий контроль, и, в случае невыполнения работ, направлять соответствующие обращения в прокуратуру.... Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев считает, что «Квадра» может успеть навести порядок к началу мая (теплоэнергетикам нужно восстановить благоустройство по 101 адресу), то у компании «РВК» нет на это никаких шансов. Поэтому в представленном водоканалом мэру графике 47 мест проведения раскопок предполагается благоустроить в мае.Глава Липецка обратила внимание на одну характерную деталь: асфальт и тротуарную плитку подрядчики ресурсных организаций успевают уложить достаточно быстро, но забывают о восстановлении газонов и зеленых насаждений, за которыми, между прочим, Правилами благоустройства Липецка обязаны заботиться на протяжении года после завершения работ.