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сегодня, 12:50
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Закопать ямы и восстановить асфальт энергетики должны к 1 мая

Но мэрии уже понятно: они не успеют.

В начале марта GOROD48 сообщил, что в зимнем варианте, то есть просто засыпанных щебнем, в Липецке насчитывалось 373 раскопки, 286 из которых — с прошлого года. Однако к середине апреля число раскопок в связи с непрекращающимися авариями на сетях увеличилось еще на несколько десятков. Только на прошедшей неделе управление главного смотрителя Липецка выдало хозяйствующим субъектам 18 новых разрешений на раскопки. Между тем к 1 мая во всех местах проведения земляных работ благоустройство должно быть восстановлено полностью.

Но уже очевидно, что ресурсные организации не справятся с этой задачей, поскольку по данным департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, наблюдается прирост свежих просроченных раскопок.

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Однако глава Липецка Евгения Уваркина заявила о нежелании видеть разруху на улицах города:

— К 1 мая ресурсные компании должны благоустроить места проведения своих работ, и не в зимнем варианте! Все такие раскопки необходимо поставить под жесткий контроль, и, в случае невыполнения работ, направлять соответствующие обращения в прокуратуру.

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На площади Победы подрядчик «Квадры», компания «ЭнергоСеть», осенью прошлого года переложила 310 метров теплосети и построила две новые тепловые камеры. В третьей декаде октября организация начала восстанавливать площадь на месте своих работ. А 20 ноября в Липецке выпал первый снег. И тротуарную плитку укладывали на него и промерзший песок. 24 ноября снова выпал снег, после чего наступила оттепель. А 29 ноября ударили морозы. Но все это время строители продолжали маниакально укладывать плитку. И только после нашей публикации и запретительных действий управления главного смотрителя подрядчик это дело бросил. А уже начале февраля этого года вся уложенная в морозы плитка поплыла. Поэтому ее сняли и теперь будут перекладывать заново. 

... Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев считает, что «Квадра» может успеть навести порядок к началу мая (теплоэнергетикам нужно восстановить благоустройство по 101 адресу), то у компании «РВК» нет на это никаких шансов. Поэтому в представленном водоканалом мэру графике 47 мест проведения раскопок предполагается благоустроить в мае.

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Глава Липецка обратила внимание на одну характерную деталь: асфальт и тротуарную плитку подрядчики ресурсных организаций успевают уложить достаточно быстро, но забывают о восстановлении газонов и зеленых насаждений, за которыми, между прочим, Правилами благоустройства Липецка обязаны заботиться на протяжении года после завершения работ.

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примеры зимнего варианта благоустройства 
раскопки
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
ха
5 минут назад
они уже год его восстановить не могут и не желают, езжу каждый день никаких работ не вижу
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Правда
12 минут назад
В мае много выходных,давайте в июне.Что скажите мамо?
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Липчанка
12 минут назад
Ещё никто и не спешит закапывать ямы и восстанавливать асфальт...
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Мама шестерых детей.
55 минут назад
Очень неприятно смотреть на раскопанные ямы.
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