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Происшествия
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сегодня, 16:41
На территории Липецкой области обнаружены обломки двух летательных аппаратов
О находке сообщил губернатор
16 апреля в Воловском районе были обнаружены обломки подобного метеозонда. СМИ сообщают, что метеозонды снабжают взрывчаткой и направляют в сторону российских городов. Такой же метеозонд обнаружили утром 16 апреля в Курской области.
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