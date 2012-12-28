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Первой по бюджетной субсидии отремонтируют улицу Студеновскую
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15 минут назад

Первой по бюджетной субсидии отремонтируют улицу Студеновскую

После чего перекроют на реконструкцию мост через русло ручья Студеный.

Сегодня во время объезда мэром Липецка попавший в ремонт дорог ее заместитель Николай Дергунов сообщил, что еще пару дней, и подрядная организация «СДК» начнет ремонт улицы Студеновской.

— Компания «СДК» обновит покрытие на 21 дороге по выделенной нам губернатором 250-миллионной субсидии. Все конкурсные процедуры по муниципальному контракту уже завершены. Первой будет отремонтирована улица Студеновская — техническим заданием на нее отведены апрель и май. Это шестиполосная магистраль, которая связывает пригород, районы Ниженки и Сокола с остальным городом. Еще несколько дней, и подрядчик начнет фрезеровать изношенный слой асфальта на этой дороге, — сказал вице-мэр.

Как только компания «СДК» закончит работу, ее сменит липецкая компания «Капиталстрой». Она начнет ремонт моста через ручей Студеный, выиграв торги за 174,1 млн рублей. Подрядчику предстоит разобрать конструкции моста, капитально отремонтировать его опоры, ригели, пролеты и мостовое полотно, установить новые барьерные и перильные ограждения, обновить пешеходные зоны. Срок выполнения работ — с момента заключения муниципального контракта по 1 ноября 2025 года. Впрочем, в мэрии будут не против, если подрядчики закончат ремонт раньше.

Когда мост перекроют на ремонт наполовину, точно не известно. Это определится на следующей неделе. Пока же исполнитель работ провел подготовительные работы: нанес на покрытие моста временную разметку, установил новые знаки, пока убранные в черные пакеты.

— Ключевыми дорогами, которые предстоит отремонтировать на эту субсидию, будут помимо улицы Студеновской Ковалева, Советская, Плехановский спуск и Октябрьский мост. Всего на средства субсидии будет обновлена 21 дорога. Часть их по контракту должна быть отремонтирована уже к 1 июня, — сказал Николай Дергунов.
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