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56 минут назад
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Усыпить нельзя выпустить: «Счастливый берег» превратился в несчастный

Будущее приюта для бездомных животных до сих пор не определенно. При этом в соцсетях регулярно появляются пугающие посты.

В Липецке вновь заговорили о приюте для бездомных животных «Счастливый берег». В начале марта он остался без финансовой поддержки арестованной в Саратове предпринимательницы Ирины Кретовой (она занималась отловом собак по муниципальным контрактам), и все это время активисты искали выход из сложившейся ситуации: в приюте содержатся сотни собак, а денег на их содержание нет.

На днях по соцсетям начали расходиться пугающие посты: «21 апреля собак усыпят. Они пока не знают об этом, но сильно чувствуют, что что-то страшное надвигается», — говорится в одном из них. Мы попробовали связаться с автором этого сообщения, но оставленный в нем номер телефона молчит.
 

А вот еще один крик души из соцсетей: «Приют «Счастливый берег»   хотят закрыть, что будет с собаками, мы не знаем, только догадываемся. Мы делаем всё возможно, чтобы сохранить приют, но достучаться до администрации Липецка тяжело. Кто хочет спасти хотя бы одного пушистого друга, приезжайте к нам, он вас ждёт».

Видимо, подобные сообщения получают и депутаты областного Совета: на прошлорй неделе о приюте говорили на заседании его природоохранного комитета.

— Давайте вспомним, как там образовалось 1 200 собак? Когда в Липецке мусоровоз сбил ребенка, убегающего от собаки, тогда сказали тому подрядчику (Ирине Кретовой, прим. ред), который сейчас в СИЗО, всех собак не выводить на улицу, оставить у себя. Вот она собрала — 1 200, это чуть больше общего количества собак, которые находятся в регионе. Эта проблема выльется в проблему региона, когда они откроют эти вольеры… У нас сейчас коллапсовая ситуация, — эмоционально выступил на заседании депутат Анатолий Емельянов, но ничего не добился.

— Вопрос серьезный. Необходимо разобраться в организационно-правовой форме приюта, его финансировании, определить законодательные нормы и возможности. Это частная собственность. Считаю, только после определения конкретных вариантов решения вопроса надо довести информацию до сведения депутатов, — ответил коллеге председатель комитета Сергей Волобуев и сообщил, что направил запрос соответствующий запрос в правительство региона.

В мэрии Липецка от комментариев воздержались, уточнив, что приют частный. Хранит молчание и Татьяна Двуреченская, от имени ИП которой работала Ирина Кретова, и формально приют перешел под ее попечение.

Некоторый свет на будущее «Счастливого берега» пролила зоозащитница Екатерина Бильбао. По ее словам, конкретного решения о приюте пока нет, ведутся переговоры.

— Мы бьемся во все двери. Хотим сохранить приют, чтобы собаки остались там или на другой территории. Выпускать их нельзя — это опасно, усыплять — противозаконно, — сказала Екатерина Бильбао.
приют
собаки
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Ого
17 минут назад
Сколько можно мусолить эту тему -- нужен муниципальный приют, как в других городах и частные
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Мнение,
32 минуты назад
Охренели? Детей покусают.
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Караул!
33 минуты назад
Ещё на крыс из бюджета денег выбейте.
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Гость
33 минуты назад
Напишите адрес приюта,контактные телефоны,может кто и возьмет питомца,люди же не знают,даже где он находится
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народ
34 минуты назад
Ни одной бродячей собаки на территории Липецкой области не должно быть. Это опасно для здоровья и жизни людей.
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пофиг
36 минут назад
Попытка вымогательства денег у власти, никто никого не усыпит - на это тоже нужны средства. Просто выбросят, потом их благополучно отловят, за что город и так платит деньги.
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Лиза
40 минут назад
Собаки должны жить и оставаться в приюте, а не бегать по улицам, а руководство города и области должны помочь приюту.
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мнение народа
45 минут назад
Выпустить всех собак на волю пусть бегуют по городу хватит уже издеваться над животиной
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Знаю все
17 минут назад
Себе заберите
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