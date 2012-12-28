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Общество
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56 минут назад
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Усыпить нельзя выпустить: «Счастливый берег» превратился в несчастный
Будущее приюта для бездомных животных до сих пор не определенно. При этом в соцсетях регулярно появляются пугающие посты.
На днях по соцсетям начали расходиться пугающие посты: «21 апреля собак усыпят. Они пока не знают об этом, но сильно чувствуют, что что-то страшное надвигается», — говорится в одном из них. Мы попробовали связаться с автором этого сообщения, но оставленный в нем номер телефона молчит.
А вот еще один крик души из соцсетей: «Приют «Счастливый берег» хотят закрыть, что будет с собаками, мы не знаем, только догадываемся. Мы делаем всё возможно, чтобы сохранить приют, но достучаться до администрации Липецка тяжело. Кто хочет спасти хотя бы одного пушистого друга, приезжайте к нам, он вас ждёт».
Видимо, подобные сообщения получают и депутаты областного Совета: на прошлорй неделе о приюте говорили на заседании его природоохранного комитета.
— Давайте вспомним, как там образовалось 1 200 собак? Когда в Липецке мусоровоз сбил ребенка, убегающего от собаки, тогда сказали тому подрядчику (Ирине Кретовой, прим. ред), который сейчас в СИЗО, всех собак не выводить на улицу, оставить у себя. Вот она собрала — 1 200, это чуть больше общего количества собак, которые находятся в регионе. Эта проблема выльется в проблему региона, когда они откроют эти вольеры… У нас сейчас коллапсовая ситуация, — эмоционально выступил на заседании депутат Анатолий Емельянов, но ничего не добился.
— Вопрос серьезный. Необходимо разобраться в организационно-правовой форме приюта, его финансировании, определить законодательные нормы и возможности. Это частная собственность. Считаю, только после определения конкретных вариантов решения вопроса надо довести информацию до сведения депутатов, — ответил коллеге председатель комитета Сергей Волобуев и сообщил, что направил запрос соответствующий запрос в правительство региона.
В мэрии Липецка от комментариев воздержались, уточнив, что приют частный. Хранит молчание и Татьяна Двуреченская, от имени ИП которой работала Ирина Кретова, и формально приют перешел под ее попечение.
Некоторый свет на будущее «Счастливого берега» пролила зоозащитница Екатерина Бильбао. По ее словам, конкретного решения о приюте пока нет, ведутся переговоры.
— Мы бьемся во все двери. Хотим сохранить приют, чтобы собаки остались там или на другой территории. Выпускать их нельзя — это опасно, усыплять — противозаконно, — сказала Екатерина Бильбао.
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