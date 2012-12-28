На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
1112
сегодня, 21:21
8
По реке Воронеж снова плыло «нечто»
И скорее всего это опять донные отложения — предполагают экологи.
«На первый взгляд — это донные отложения. Экологи совместно с лабораторией тщательно обследовали акваторию, произведен отбор проб. Результаты анализа воды на загрязняющие вещества и растворенный кислород будут известны после специальных исследований.
По итогам проверки будет дана правовая оценка ситуации», — говорится в релизе министерства.
В июне липчане уже замечали плывущее по реке у Заречья «нечто». Субстанция добралась до соседнего Воронежа, вызвав там тревогу. Но после исследований оказалось, что это всего лишь донные отложения.
Фото: vk.com/ekolip
1
0
2
2
6
Комментарии (8)