Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три БПЛА упали ночью в Липецкой области: поврежден дом, пострадал человек
Происшествия
18-летний водитель «Порше Кайен» сбил в Липецке 68-летнюю бабушку
Происшествия
На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Общество
«Кто будет оплачивать этот аквапарк?»
Общество
Внимание! Красный уровень
Происшествия
У раненого при падении БПЛА ельчанина — баротравма, ушибы и ссадины
Происшествия
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Гибель рабочих в оторвавшейся люльке: возбуждено уголовное дело
Общество
Сегодня в Липецке: грозы, мероприятия ко Дню города, лайфхак, как погасить ипотеку
Общество
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
Читать все
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
Под Липецком «МАН» собрал в ДТП «ГАЗель» и «Фольксваген» с прицепом
Происшествия
Гибель рабочих в оторвавшейся люльке: возбуждено уголовное дело
Общество
Уличное укрытие от БПЛА в Тракторном стало складом
Общество
По реке Воронеж снова плыло «нечто»
Общество
Крепкий сон хозяйки чуть не сгубил квартиру на улице Шерстобитова
Происшествия
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: ночная атака БПЛА, кладбище автомобилей и аквапарк на Водопьянова
Общество
В Липецкой области кратковременные дожди и до +29
Погода в Липецке
В Университете НЛМК проходит серия интеллектуальных игр «Металлургические вечера»
НЛМК Live
Читать все
Общество
1112
сегодня, 21:21
8

По реке Воронеж снова плыло «нечто»

И скорее всего это опять донные отложения — предполагают экологи.

Сегодня в региональное министерство природных ресурсов и экологии поступили сообщения липчан о странной субстанции на поверхности реки Воронеж у поселка Заречье, а это неподалеку от городской станции аэрации.

«На первый взгляд — это донные отложения. Экологи совместно с лабораторией тщательно обследовали акваторию, произведен отбор проб. Результаты анализа воды на загрязняющие вещества и растворенный кислород будут известны после специальных исследований.

По итогам проверки будет дана правовая оценка ситуации», — говорится в релизе министерства.

В июне липчане уже замечали плывущее по реке у Заречья «нечто». Субстанция добралась до соседнего Воронежа, вызвав там тревогу. Но после исследований оказалось, что это всего лишь донные отложения.

Фото: vk.com/ekolip
загрязнение реки
1
0
2
2
6

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Львёнок
4 минуты назад
Крокодил Дил Дил плывет....
Ответить
ё
31 минуту назад
Кто же это всё отложил?
Ответить
Зоолог
55 минут назад
Может это крокодилы??
Ответить
Бдительный Феликс
сегодня, 22:09
возможно что это подводная лодка НАТО, надо послать войска и проверить
Ответить
Донные
сегодня, 22:00
- это дно чего???
Ответить
Жак Кусто
сегодня, 21:40
Выше по течению от очестных, донные отложения плывут?
Ответить
Министр экологии
сегодня, 21:34
Не по нашей части . Это отложения , земля по простому , в министерство сельского хозяйства перенаправить запрос.
Ответить
Сгмневаюсь
сегодня, 22:00
Если отложения на дне кошелька - это другое
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить